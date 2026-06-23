O sucesso no trabalho virou uma ofensa pessoal

Você está na reunião, apresenta a sua ideia e, de repente, o chefe te corta de forma ríspida. Descredibiliza o seu argumento na frente de todo mundo, como se você estivesse falando a maior bobagem do mundo. O estômago fecha na hora.



Ao sair da sala, começa o verdadeiro massacre. Você passa os dias seguintes repetindo a mesma cena na cabeça. Tenta entender se o erro foi seu, se você entendeu tudo errado, ou se realmente não serve para o cargo. A autoconfiança some e dá lugar a uma dúvida paralisante:

“Será que eu me enganei e não sou tão boa assim?”



Na tentativa de achar uma saída, você procura um colega que admira ou o próprio RH para um papo informal. É aí que vem o golpe de misericórdia, fantasiado de conselho maduro: “Mas qual é a sua parcela de culpa nisso? Faça uma linha do tempo e pense nas suas atitudes. Talvez o que você está vivendo seja responsabilidade sua”.



Essa manobra de transferir a culpa para quem está sofrendo é o puro suco do gaslighting corporativo. Sob o pretexto da tal autorresponsabilidade, a empresa protege o agressor e faz você sair da sala carregando o peso de ser o réu do seu próprio massacre. Você entra buscando acolhimento e sai duvidando da sua própria sanidade.



Isso não é apenas excesso de trabalho. É adoecimento por isolamento e assédio.



Olavo de Carvalho dizia que o sucesso é uma ofensa pessoal. No ecossistema das empresas, quando um profissional brilha e entrega resultado, a mediocridade ao redor se sente ameaçada. O corte público e a desvalorização não são respostas a falhas técnicas; são tentativas de apagar quem está incomodando para que a incompetência do outro não apareça. Para piorar, o trabalho só acumula. Qualquer deslize milimétrico, mesmo aquele que você avisou antes que ia acontecer por falta de braço, vira uma sentença para bloquear a sua promoção. Coisas que seriam resolvidas facilmente em uma equipe unida viram crimes imperdoáveis em um ambiente tóxico.



Resultado: você se vê presa na armadilha de estar em uma grande marca. A solução óbvia seria pedir demissão, mas como largar uma oportunidade que custou anos de renúncia e dedicação? Você fica, opera no piloto automático para aguentar o tranco, até que a mente quebra.



A conta desse estilo de gestão está chegando direto no INSS. Os afastamentos por burnout dispararam 823% no Brasil nos últimos quatro anos. Oitocentos e vinte e três por cento é uma explosão, não uma tendência de mercado. O país fechou o último ano com mais de 530 mil

licenças por transtornos mentais. É o equivalente a uma cidade inteira do tamanho de Maceió saindo do mercado de trabalho por adoecimento psicológico em um único ano. E esse esgotamento tem rosto: mulheres, com idade média de 41 anos, que respondem por 64% das baixas e sustentam quase metade dos lares brasileiros. Quando essa profissional sai de cena por meses, o impacto desestrutura uma família inteira que depende dela.



O esgotamento não é um problema de fragilidade individual. O burnout cresceu nessa escala porque as organizações permitiram que chefias inseguras transformassem a gestão em um jogo de sobrevivência psicológica.



A atualização da NR-1, em vigor desde maio de 2026, finalmente começou a exigir que as empresas mapeiem e previnam esses riscos psicossociais, incluindo cobranças abusivas e a cultura da culpa, sob pena de processos trabalhistas pesados.



A tolerância acabou por pura necessidade de sobrevivência financeira. O gestor que ainda enxerga saúde mental como um mero “programa de bem-estar” vai descobrir, pela demissão, que o seu comportamento tem outro nome: assédio. Gerenciar uma equipe exige colocar em prática a escuta real sobre o que constitui o sofrimento de cada pessoa. Significa garantir um espaço legítimo de fala onde todos possam expor suas opiniões, coerentes ou não, sem o medo paralisante da humilhação.



Se o sucesso na sua empresa virou um crime punido com o esgotamento dos seus melhores talentos, o problema nunca foi o funcionário. É a cultura da organização que só vai mudar quando o comando for entregue a líderes com olhar humano. Profissionais que não sejam apenas especialistas brilhantes, mas que tenham a grandeza de transmitir conhecimento sem o

receio inseguro de perder a cadeira para o sucesso da própria equipe.