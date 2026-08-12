‘Verity’: filme baseado em best-seller de Colleen Hoover ganha trailer oficial

A Sony Pictures divulgou o trailer oficial de “Verity”, adaptação cinematográfica do best-seller homônimo de Colleen Hoover, autora de sucessos como É Assim que Acaba. Com uma trama marcada por mistério, manipulação, obsessão e segredos familiares, o longa promete levar às telas uma das histórias mais perturbadoras da escritora.

Estrelado por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, o filme tem direção de Michael Showalter, conhecido por trabalhos como Uma Ideia de Você, e roteiro de Nick Antosca. No Brasil, a produção estreia nos cinemas em 1º de outubro.

Na história, Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, uma escritora que atravessa um momento difícil profissionalmente e recebe uma oportunidade inesperada. Ela é contratada para assumir o trabalho de ghostwriter da famosa autora Verity Crawford, personagem de Anne Hathaway, que ficou impossibilitada de concluir sua obra depois de sofrer um grave e misterioso acidente de carro.

Lowen então se muda temporariamente para a isolada propriedade da família Crawford para trabalhar nos livros de Verity. O que deveria ser apenas uma oportunidade profissional, porém, começa a tomar contornos cada vez mais sombrios.

Enquanto pesquisa o material deixado pela autora, Lowen encontra anotações autobiográficas perturbadoras, que revelam confissões sobre acontecimentos envolvendo a família e, principalmente, o marido de Verity, Jeremy Crawford, vivido por Josh Hartnett.

A partir daí, a protagonista passa a questionar tudo o que está ao seu redor. As descobertas fazem com que Lowen mergulhe em uma história na qual fica cada vez mais difícil separar ficção de realidade, verdade de mentira e atração de manipulação.

O relacionamento entre Lowen e Jeremy também ganha importância na trama. Conforme ela permanece na casa dos Crawford, a escritora se vê envolvida emocionalmente enquanto tenta entender os segredos que cercam aquela família. Ao mesmo tempo, as revelações deixadas por Verity levantam uma dúvida central: até que ponto aquilo que Lowen está lendo realmente aconteceu?

A adaptação chega aos cinemas com a expectativa dos fãs de Colleen Hoover, especialmente por transformar em filme uma história que mistura elementos de thriller psicológico, romance e suspense. A presença de Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett também coloca o longa entre as produções que prometem chamar atenção do público nas salas de cinema.