Rope Jump: Quando a Falha Custa uma Vida

O acidente fatal de rope jump que tirou a vida de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, em Limeira, no interior de São Paulo

A tragédia ocorrida na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no último sábado (13), expõe uma das marcas mais preocupantes do nosso tempo: a perda do compromisso e responsabilidade. Além dos desdobramentos criminais que ainda serão investigados, o caso lança luz sobre uma realidade silenciosa e cada vez mais comum. A substituição do cuidado pela pressa, da atenção pelo automatismo e da responsabilidade pela aceitação excessiva de que falhar é humano.

Segundo as investigações, a jovem saltou sem estar conectada à corda de segurança. O erro teria ocorrido porque os instrutores deixaram de cumprir etapas básicas do protocolo. Conectar a corda, realizar a checagem e confirmar verbalmente cada procedimento.

Os processos existem por um motivo. Eles foram criados justamente para compensar as falhas humanas. Em atividades de risco, a segurança não depende da memória, da experiência ou da autoconfiança. Depende da conferência. Depende da repetição correta. Depende de pessoas diferentes, verificando aquilo que pode passar despercebido por outra.

Segundo os relatos sobre o caso, três profissionais deveriam participar da verificação de segurança. Quando até mesmo os protocolos deixam de ser seguidos, a tragédia deixa de ser resultado do acaso. Ela passa a ser consequência da quebra do compromisso com a responsabilidade profissional.

O funcionamento da sociedade depende de pessoas executando tarefas comuns com responsabilidade. O médico que confere uma medicação. O jornalista que verifica uma informação. O motorista que conduz um ônibus. O técnico que revisa um equipamento. O instrutor que prende uma corda.

Não são os grandes feitos que sustentam o mundo. São os pequenos cuidados que impedem uma tragédia. Quando o cuidado deixa de ser uma escolha consciente e se transforma em mera repetição, surge o terreno perfeito para a negligência.

Na psicologia, chamamos esse processo de automatização. O cérebro aprende a executar tarefas conhecidas consumindo menos energia mental. É um mecanismo eficiente e necessário. O problema surge quando a familiaridade cria uma falsa sensação de segurança. Aos poucos, aquilo que exige atenção passa a ser realizado quase sem presença.

Mais de 10 saltos haviam sido realizados naquele sábado antes da tragédia. E é justamente aí que mora um dos maiores perigos da repetição. Quando nada dá errado por tempo suficiente, a confiança pode se transformar em excesso de segurança. O cuidado deixa de ser uma decisão consciente e passa a funcionar como um automatismo. É nesse momento que o risco costuma ser subestimado.

Essa tragédia não nos obriga a refletir apenas sobre falhas e uma possível negligência profissional. Outro questionamento surgiu nas redes: como a vítima não percebeu?

Estudos de neuroimagem da Universidade de Harvard mostram que, diante de situações de forte emoção e adrenalina, áreas cerebrais responsáveis pela avaliação crítica dos riscos reduzem sua atividade. Ao mesmo tempo, ocorre um estreitamento do foco atencional, um fenômeno conhecido como visão de túnel. Nesse estado, o cérebro concentra sua atenção quase exclusivamente na experiência imediata. A pessoa desconsidera os sinais de risco e tende a subestimar possíveis consequências. Por alguns instantes, sentir se torna tão intenso que a realidade é ignorada.

Por que pessoas saudáveis, com sonhos, planos e uma vida inteira pela frente, se colocam voluntariamente diante do risco?

Freud acreditava que essa resposta passa por duas forças presentes em todos nós. A pulsão de vida – ligada à preservação, aos vínculos e à construção – e a pulsão de morte, que não representa um desejo consciente de morrer, mas a tendência a desafiar limites, romper a estabilidade e buscar experiências capazes de produzir intensidade emocional.

Por isso, nem toda aproximação do perigo é uma busca pela destruição. Muitas vezes é justamente o contrário. É uma tentativa de sentir vida em uma rotina que, para muitos, se tornou emocionalmente anestesiada. E é justamente por isso que a responsabilidade de quem conduz essas experiências precisa ser ainda maior.

Quando alguém embarca em um ônibus, entra em um centro cirúrgico, atravessa uma ponte ou salta preso a uma corda, existe um pacto silencioso de confiança. A expectativa de que cada etapa será cumprida, cada protocolo será respeitado e cada cuidado será tomado.

Confiamos nossa saúde, nossos filhos, nossa segurança e, muitas vezes, a própria vida a pessoas que jamais vimos antes. O mínimo que esperamos não é genialidade. É compromisso.

Vivemos uma época em que explicamos tudo. O estresse explica. A distração explica. O excesso de trabalho explica. A pressão explica.

Mas explicar não elimina consequências e é essa consciência que precisamos retomar.

A tragédia de Limeira nos lembra que protocolos existem porque seres humanos falham. E justamente por falharem, a atenção não pode ser opcional.

Quando a responsabilidade desaparece, uma simples falha deixa de ser um erro. Ela se torna a última coisa que alguém experimenta antes que seja tarde demais.