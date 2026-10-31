IA no jurídico: sua empresa está economizando dinheiro ou apenas produzindo mais?

É fácil comemorar uma peça elaborada em menos tempo ou o aumento das demandas atendidas. Difícil é demonstrar quanto desses avanços chegou ao resultado financeiro da empresa

A inteligência artificial virou protagonista nos departamentos jurídicos. Na Fenalaw 2026, ferramentas capazes de realizar em minutos tarefas que antes consumiam horas estiveram em destaque. Mas, depois de tantos anúncios de produtividade, uma pergunta continua sem resposta em muitas empresas: quanto dinheiro a IA efetivamente economizou?

É fácil comemorar uma peça elaborada em menos tempo ou o aumento das demandas atendidas. Difícil é demonstrar quanto desses avanços chegou ao resultado financeiro da empresa.

A IA já é indispensável à evolução dos departamentos jurídicos. Mas seu sucesso não pode ser medido apenas pelo volume de trabalho produzido. É preciso demonstrar o valor econômico e estratégico que entrega ao negócio.

Não se trata de questionar sua adoção. Quanto mais a tecnologia avança, maior a necessidade de indicadores que justifiquem investimentos, orientem decisões e ajudem a identificar onde ela pode entregar ainda mais valor.

Ganho de produtividade não é economia financeira

Se um advogado gastava quatro horas numa atividade e agora precisa de uma, houve ganho de eficiência. Mas o que aconteceu com as três horas restantes? A empresa reduziu despesas? Deixou de contratar serviços externos? Evitou ampliar a equipe? Ou passou a absorver mais trabalho com a mesma estrutura?

Ganho de produtividade significa produzir mais com os mesmos recursos ou realizar uma atividade em menos tempo. Economia efetiva ocorre quando uma despesa existente é reduzida. Já o custo evitado representa um gasto futuro que deixou de ser necessário, como uma contratação adicional.

O jurídico precisa demonstrar essas diferenças com números. Quanto caiu o custo médio por contrato analisado? Qual foi a redução nos pagamentos a escritórios externos? Quantas demandas adicionais a equipe absorveu sem ampliar o quadro? Quanto diminuiu o tempo de resposta às áreas de negócio?

Há ganhos menos imediatos. Identificar falhas no atendimento, revisar contratos preventivamente ou analisar padrões do contencioso pode evitar despesas futuras superiores ao investimento em tecnologia. Mas a queda nas reclamações ou nas contingências não pode ser atribuída automaticamente à IA, pois outros fatores podem explicar esses resultados.

Medir o retorno não significa questionar a importância da tecnologia. Significa descobrir onde ela está entregando mais valor e onde ainda é possível aproveitar melhor seu potencial.

O custo da IA também entra na conta

A inteligência artificial exige investimento. Licenças, implantação, integração com sistemas, treinamento, segurança da informação e revisão humana precisam entrar no cálculo.

Isso não é argumento contra sua adoção. O que não faz sentido é contabilizar horas economizadas como se fossem dinheiro que deixou o orçamento.

Um departamento pode reduzir pela metade o tempo de elaboração de documentos, mantendo a equipe e os contratos com fornecedores. Houve ganho operacional, mas não necessariamente economia financeira. A questão é identificar como a capacidade liberada foi utilizada e o que ela representou para a empresa.

Há ainda a diferença entre economia bruta e benefício líquido. Se uma ferramenta reduz R$ 500 mil em despesas com fornecedores, mas custa R$ 300 mil no mesmo período, o benefício líquido dessa economia é de R$ 200 mil, desde que ambos os valores sejam atribuíveis à iniciativa.

Como medir isso na prática?

Eu começaria com cinco medidas:

Selecionar atividades: contratos, peças, notificações ou pesquisas jurídicas. Registrar a situação anterior: custos, volume, tempo médio, retrabalho e qualidade. Comparar os resultados: avaliar períodos equivalentes, considerando volume e complexidade das demandas. Separar os benefícios: distinguir despesas reduzidas, custos evitados e capacidade adicional. Apurar o resultado líquido: descontar os custos da tecnologia e da revisão humana dos benefícios financeiros comprovados.

O financeiro deve participar dessa avaliação desde o início. Sem critérios compartilhados, o jurídico pode apresentar ganhos operacionais expressivos sem conseguir demonstrar seu impacto econômico. E não é necessário começar com uma estrutura complexa de indicadores. Algumas atividades bem escolhidas e comparações periódicas já permitem construir uma análise consistente.

O que o ganho de produtividade entregou à empresa?

Talvez a maior contribuição da IA seja permitir que os departamentos jurídicos deixem de medir seu desempenho apenas pela quantidade de tarefas executadas.

Um departamento pode produzir centenas de documentos adicionais sem alterar os riscos do negócio. Ou utilizar o tempo liberado para investigar causas de novas ações, corrigir falhas contratuais e apoiar decisões comerciais antes que se transformem em litígios.

Para o CFO, eu organizaria essa demonstração em quatro dimensões: economia financeira efetiva, custos futuros evitados, ganho de produtividade e qualidade das entregas. Cada uma exige indicadores próprios. Misturá-las numa única conta pode produzir uma apresentação impressionante, mas pouco esclarecedora.

O objetivo não é transformar cada hora economizada em uma redução artificial de despesas. É mostrar o que a empresa passou a fazer melhor, quais gastos efetivamente diminuíram e que novos resultados se tornaram possíveis graças à tecnologia.

A Fenalaw 2026 reforçou algo que já percebemos: a IA deixou de ser promessa e passou a fazer parte da gestão jurídica. Empresas que souberem utilizá-la terão melhores condições de organizar informações, responder com agilidade e antecipar problemas.

A dificuldade de medir seus resultados não pode servir de justificativa para adiar essa evolução. Deve estimular indicadores melhores.

Na próxima reunião de orçamento, o CFO não vai querer saber apenas quantas horas foram economizadas. Vai perguntar o que a empresa ganhou com elas, quanto conseguiu economizar e qual foi o retorno do investimento.

A inteligência artificial já está transformando o jurídico. Agora precisamos mostrar, com números, o valor que essa transformação entrega ao negócio.