STF, quando a toga precisa se explicar

Daqui a algumas horas, nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, o Supremo Tribunal Federal inicia um dos capítulos mais delicados de sua história recente. Às 10h, em sessão extraordinária convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, os ministros vão analisar um procedimento que nasceu do celular de um banqueiro preso e chegou a citar contatos do ministro Alexandre de Moraes. Se essa citação tem alguma consequência é decisão do plenário, não deste texto. O que interessa aqui não é o nome de nenhum ministro em particular, é o que esse procedimento revela sobre a própria Corte.

Ninguém, nesta manhã, sabe qual será o resultado, e existe uma chance real de que nem haja decisão hoje, se houver pedido de vista suspendendo o julgamento. O plenário vai analisar a regularidade da ordem que aprofundou a apuração sobre o celular do banqueiro, a validade do material produzido pela Polícia Federal e o pedido de nulidade apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Dessa análise pode resultar uma decisão sobre o destino dos elementos citados, incluindo se eles são suficientes para embasar uma investigação. É essa possibilidade, ainda incerta, que já basta para pesar sobre o dia de hoje.

O caso já correu o país nas últimas duas semanas, todo brasileiro que acompanha um telejornal sabe do que se trata. O que importa aqui não é reconstituir cada etapa, é o significado do momento: um tribunal tendo que decidir, entre seus próprios membros, o que fazer com suspeitas que recaem sobre um deles.

Há quem veja nisso o Judiciário sendo obrigado a fiscalizar a si mesmo, algo que a sociedade brasileira reclama há décadas. E há quem veja o oposto, uma Corte dividida, usando as próprias ferramentas de investigação para acertar contas internas às vésperas de uma eleição. As duas leituras convivem hoje na praça dos Três Poderes, e nenhuma das duas anula o mesmo sentimento de fundo, o de que o país chegou a um lugar que boa parte dos brasileiros não esperava alcançar.

Vale lembrar quem já ocupou aquelas cadeiras. Bilac Pinto presidiu a Câmara dos Deputados e, anos depois, o próprio STF. Oscar Dias Corrêa era referência em bancas de faculdade antes mesmo de assumir a cadeira. Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva foram afastados compulsoriamente do Supremo pelo regime militar com base no AI-5. Sepúlveda Pertence atravessou a redemocratização como procurador-geral e depois como ministro, num momento em que reconstruir a credibilidade das instituições era a própria pauta do país. Ellen Gracie foi a primeira mulher a presidir o STF, e Joaquim Barbosa, o primeiro presidente negro, relator do processo que mudou a forma como o país enxerga corrupção política. A diferença de hoje é que a pressão nasce de dentro.

O prestígio do STF nunca dependeu de unanimidade nos votos, sempre houve divergência técnica saudável. Dependeu de uma coisa mais simples, a confiança de que a decisão vinha do direito e não da disputa de poder entre os próprios ministros. Quando essa confiança treme, quem sente o efeito não é só Brasília. É a empresa que precisa de previsibilidade jurídica para investir, o cidadão que espera que uma sentença valha o mesmo em qualquer tribunal, o mercado que avalia risco Brasil olhando também para a estabilidade das instituições. Insegurança institucional não é conceito abstrato de manual, ela influencia percepção de risco, decisões de investimento e custo de capital.

A tendência, independentemente do resultado de hoje, é o Brasil seguir discutindo por meses o que este episódio revela sobre o funcionamento interno do Supremo. Se vier decisão, a controvérsia dificilmente termina ali. Se vier pedido de vista, a discussão sobre o motivo do adiamento será inevitável. Não existe, neste caso específico, um desfecho de plenário capaz de resolver sozinho o que já ficou exposto nas últimas duas semanas.

Fica então a pergunta que interessa a quem não é ministro, nem banqueiro, nem parte do processo. Quando a mais alta Corte do país precisa decidir o que fazer com suspeitas sobre um dos seus, o problema já não está mais na sentença. Está no fato de termos chegado até aqui.