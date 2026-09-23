ANAC atualiza regras para atraso e cancelamento de voo e abre caminho parareduzir disputas judiciais

A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou ontem, 22 de setembro, uma atualização da Resolução nº 400/2016, sobre condições gerais de transporte aéreo e direitos dos passageiros em atraso, cancelamento ou interrupção de voo. A mudança foi aprovada pela Diretoria Colegiada após consulta pública, audiência presencial e análise técnica e jurídica, e passa a valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

Na prática, a atualização não cria um novo conjunto de direitos. Ela reorganiza e esclarece regras já existentes, com objetivo declarado pela agência: ampliar a transparência e facilitar a compreensão do que as companhias devem fazer diante de um imprevisto.

O que muda na prática

A primeira mudança ocorre antes do voo: o passageiro deverá ser informado, na compra, de que a operação pode sofrer alterações por condições meteorológicas, exigências de segurança ou outros fatores, algo que muitas companhias já comunicam informalmente, mas que agora ganha previsão expressa.

A segunda muda a comunicação em caso de problema. Assim que tomar conhecimento de atraso, cancelamento ou interrupção, a empresa deverá avisar o passageiro por canais digitais, com previsão de partida, alternativas de reacomodação e acesso à assistência material, reduzindo a margem para o aeroporto lotado e a informação incompleta.

Quanto à assistência material, a atualização prevê alimentação após duas horas e hospedagem e transporte após quatro horas, quando houver pernoite. A obrigação permanece mesmo em casos fortuitos ou de força maior, com reembolso em até sete dias quando a assistência direta não for possível por limitação de infraestrutura ou falta de fornecedores locais.

Também chama atenção a incorporação das regras de responsabilidade civil por danos de atraso, cancelamento ou preterição de embarque, hoje dispersas em outras normas, facilitando a compreensão do consumidor e a previsibilidade de quem opera o serviço.

Segurança como justificativa central

Um ponto que a ANAC destacou merece registro: atraso ou cancelamento por motivo climático ou exigência de segurança não é falha da companhia, é o sistema funcionando como deveria. Nas palavras da própria agência, a segurança é a prioridade máxima da aviação civil, e esses episódios acontecem justamente para proteger o passageiro. É uma distinção que o mercado sempre soube na prática, mas que agora tem respaldo direto do regulador, e isso tem peso jurídico. Separar risco operacional de falha evitável de serviço é a linha hoje discutida caso a caso, muitas vezes em juízo, e um critério mais claro na norma facilita essa distinção antes que o litígio se instale.

Essa distinção também é um convite à comunicação mais precisa fora do universo jurídico. Informar com clareza que um atraso se deu por mau tempo ou exigência de segurança, sem deixar a impressão de que isso gera direito automático a indenização, ajuda o passageiro a entender o que pode reivindicar. A assistência material permanece obrigatória mesmo em caso fortuito ou força maior. Já a responsabilidade por danos exige examinar a causa do atraso e a conduta da companhia no caso concreto, inclusive quanto aos deveres de informação e atendimento. Quanto mais clara essa distinção, menor a chance de disputa alimentada por expectativa mal formada.

O efeito sobre a litigiosidade

Boa parte das disputas de atraso e cancelamento de voo hoje se origina de divergência sobre o que a companhia informou, quando informou e o que ofereceu ao passageiro. Regras mais claras sobre comunicação, assistência obrigatória e responsabilidade civil tendem a reduzir esse espaço de discordância, e menos divergência sobre fato costuma significar menos ação judicial e menos reclamação em órgão de defesa do consumidor. É expectativa razoável, não dado estatístico. Vale a ressalva: resolução da ANAC não substitui a lei nem vincula decisões judiciais, o Judiciário segue livre para interpretar o caso concreto à luz do Código de Defesa do Consumidor. O ganho está em reduzir a zona cinzenta que alimenta boa parte dos processos, não em blindar as empresas de responsabilização.

O que o episódio ensina sobre comunicação de crise no setor aéreo

Quem acompanha de perto o contencioso de massa do setor aéreo sabe que muitas ações não nascem apenas do atraso, mas do vácuo de informação entre o imprevisto e o momento em que o passageiro entende o que está acontecendo. A nova resolução ataca exatamente esse vácuo, ao obrigar comunicação por canal digital assim que a companhia toma conhecimento do problema. Isso é mais do que exigência regulatória, é roteiro de defesa: companhia que documenta e comunica corretamente o motivo, a previsão de solução e o acesso à assistência material constrói, desde o primeiro minuto da crise, o conjunto de fatos que vai sustentar sua posição se o caso chegar à Justiça meses depois. Protocolo de comunicação bem desenhado não é só boa prática de atendimento, é a peça mais barata de prevenção de litígio que uma companhia aérea pode produzir.

A ANAC já sinalizou que o tema não se encerra aqui: outros pontos da Resolução nº 400/2016 seguem na agenda regulatória para o biênio 2027/2028, dando continuidade ao processo de modernização. Até lá, o desafio para as companhias é claro: reforçar a comunicação.