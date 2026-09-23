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Ricardo Motta

ANAC atualiza regras para atraso e cancelamento de voo e abre caminho parareduzir disputas judiciais

Na prática, a atualização não cria um novo conjunto de direitos. Ela reorganiza e esclarece regras já existentes
Ricardo Motta

Ricardo Motta

Setor aéreo brasileiro estabelece um novo marco histórico em outubro de 2025, de acordo com dados divulgados pela Anac
Aeroporto de Congonhas Divulgação / Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou ontem, 22 de setembro, uma atualização da Resolução nº 400/2016, sobre condições gerais de transporte aéreo e direitos dos passageiros em atraso, cancelamento ou interrupção de voo. A mudança foi aprovada pela Diretoria Colegiada após consulta pública, audiência presencial e análise técnica e jurídica, e passa a valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

Na prática, a atualização não cria um novo conjunto de direitos. Ela reorganiza e esclarece regras já existentes, com objetivo declarado pela agência: ampliar a transparência e facilitar a compreensão do que as companhias devem fazer diante de um imprevisto.

O que muda na prática

A primeira mudança ocorre antes do voo: o passageiro deverá ser informado, na compra, de que a operação pode sofrer alterações por condições meteorológicas, exigências de segurança ou outros fatores, algo que muitas companhias já comunicam informalmente, mas que agora ganha previsão expressa.

A segunda muda a comunicação em caso de problema. Assim que tomar conhecimento de atraso, cancelamento ou interrupção, a empresa deverá avisar o passageiro por canais digitais, com previsão de partida, alternativas de reacomodação e acesso à assistência material, reduzindo a margem para o aeroporto lotado e a informação incompleta.

Quanto à assistência material, a atualização prevê alimentação após duas horas e hospedagem e transporte após quatro horas, quando houver pernoite. A obrigação permanece mesmo em casos fortuitos ou de força maior, com reembolso em até sete dias quando a assistência direta não for possível por limitação de infraestrutura ou falta de fornecedores locais.

Também chama atenção a incorporação das regras de responsabilidade civil por danos de atraso, cancelamento ou preterição de embarque, hoje dispersas em outras normas, facilitando a compreensão do consumidor e a previsibilidade de quem opera o serviço.

Segurança como justificativa central

Um ponto que a ANAC destacou merece registro: atraso ou cancelamento por motivo climático ou exigência de segurança não é falha da companhia, é o sistema funcionando como deveria. Nas palavras da própria agência, a segurança é a prioridade máxima da aviação civil, e esses episódios acontecem justamente para proteger o passageiro. É uma distinção que o mercado sempre soube na prática, mas que agora tem respaldo direto do regulador, e isso tem peso jurídico. Separar risco operacional de falha evitável de serviço é a linha hoje discutida caso a caso, muitas vezes em juízo, e um critério mais claro na norma facilita essa distinção antes que o litígio se instale.

Essa distinção também é um convite à comunicação mais precisa fora do universo jurídico. Informar com clareza que um atraso se deu por mau tempo ou exigência de segurança, sem deixar a impressão de que isso gera direito automático a indenização, ajuda o passageiro a entender o que pode reivindicar. A assistência material permanece obrigatória mesmo em caso fortuito ou força maior. Já a responsabilidade por danos exige examinar a causa do atraso e a conduta da companhia no caso concreto, inclusive quanto aos deveres de informação e atendimento. Quanto mais clara essa distinção, menor a chance de disputa alimentada por expectativa mal formada.

O efeito sobre a litigiosidade

Boa parte das disputas de atraso e cancelamento de voo hoje se origina de divergência sobre o que a companhia informou, quando informou e o que ofereceu ao passageiro. Regras mais claras sobre comunicação, assistência obrigatória e responsabilidade civil tendem a reduzir esse espaço de discordância, e menos divergência sobre fato costuma significar menos ação judicial e menos reclamação em órgão de defesa do consumidor. É expectativa razoável, não dado estatístico. Vale a ressalva: resolução da ANAC não substitui a lei nem vincula decisões judiciais, o Judiciário segue livre para interpretar o caso concreto à luz do Código de Defesa do Consumidor. O ganho está em reduzir a zona cinzenta que alimenta boa parte dos processos, não em blindar as empresas de responsabilização.

O que o episódio ensina sobre comunicação de crise no setor aéreo

Quem acompanha de perto o contencioso de massa do setor aéreo sabe que muitas ações não nascem apenas do atraso, mas do vácuo de informação entre o imprevisto e o momento em que o passageiro entende o que está acontecendo. A nova resolução ataca exatamente esse vácuo, ao obrigar comunicação por canal digital assim que a companhia toma conhecimento do problema. Isso é mais do que exigência regulatória, é roteiro de defesa: companhia que documenta e comunica corretamente o motivo, a previsão de solução e o acesso à assistência material constrói, desde o primeiro minuto da crise, o conjunto de fatos que vai sustentar sua posição se o caso chegar à Justiça meses depois. Protocolo de comunicação bem desenhado não é só boa prática de atendimento, é a peça mais barata de prevenção de litígio que uma companhia aérea pode produzir.

A ANAC já sinalizou que o tema não se encerra aqui: outros pontos da Resolução nº 400/2016 seguem na agenda regulatória para o biênio 2027/2028, dando continuidade ao processo de modernização. Até lá, o desafio para as companhias é claro: reforçar a comunicação.

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