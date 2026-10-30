A TV Record deveria disponibilizar ao público a íntegra da final da Copa de 1970 com as narrações originais

As imagens da decisão da Copa de 1970 ainda emocionam os fãs de futebol. Foi o primeiro mundial transmitido ao vivo pela televisão, via satélite, para o planeta, e o tricampeonato da seleção brasileira fez o espetáculo ser ainda mais inesquecível. Por décadas, tentei encontrar as gravações originais nas vozes do pool formado pelas emissoras de TV. Como do México vinham apenas um som e uma imagem, Walter Abrahão e Oduvaldo Cozzi, os dois da Tupi, Geraldo José de Almeida, da Globo, e Fernando Solera, da Bandeirantes, se revezavam no comando das transmissões.

No ano passado, boa parte desse material perdido (com a campanha da seleção) reapareceu, mas ainda existe uma lacuna, talvez a principal: por que o segundo tempo completo da finalíssima, entre Brasil e Itália, na voz de Fernando Solera, continua sumido? O jogo não é raro, pode ser revisto na internet. Entretanto, estou falando da gravação original de época, em preto e branco. Desta etapa final, temos somente vinte e dois minutos conhecidos e que estão disponibilizados no link abaixo.

Em julho de 1994, durante a Copa nos Estados Unidos, a Record exibiu um compacto de uma hora da final de 1970 com as narrações originais. Portanto, deduzo que exista em seus arquivos a íntegra do segundo tempo (a primeira etapa e o pós jogo já foram disponibilizados). Faço então um apelo à emissora. A Record daria uma contribuição inestimável à memória esportiva do Brasil se todos os torcedores pudessem assistir ao duelo entre Brasil e Itália, com o som original, como milhões de pessoas viram naquele domingo, 21 de junho.

No vídeo abaixo, além do compacto de 22 minutos do segundo tempo, você poderá acompanhar a cerimônia de entrega da taça Jules Rimet. O capitão Carlos Alberto Torres recebeu o troféu das mãos do então presidente do México, Gustavo Díaz Ordaz. Este momento é brilhantemente descrito por Geraldo José de Almeida. Em seguida, Oduvaldo Cozzi recebe as reverências dos colegas, pois estava encerrando a longa carreira de narrador. Ao final do vídeo, entram as propagandas da Gillette, Esso e Souza Cruz, empresas patrocinadoras. Por último, a vinheta de encerramento da “Rede Brasileira de Televisão” na voz marcante do saudoso Cid Moreira.

Por favor, Record!

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