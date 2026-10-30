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Thiago Uberreich

A TV Record deveria disponibilizar ao público a íntegra da final da Copa de 1970 com as narrações originais

A emissora é, provavelmente, a única que possui o segundo tempo completo com Fernando Solera
Thiago Uberreich

Thiago Uberreich

Brasil
Copa do Mundo de 1970 Estadão Conteúdo

As imagens da decisão da Copa de 1970 ainda emocionam os fãs de futebol. Foi o primeiro mundial transmitido ao vivo pela televisão, via satélite, para o planeta, e o tricampeonato da seleção brasileira fez o espetáculo ser ainda mais inesquecível. Por décadas, tentei encontrar as gravações originais nas vozes do pool formado pelas emissoras de TV. Como do México vinham apenas um som e uma imagem, Walter Abrahão e Oduvaldo Cozzi, os dois da Tupi, Geraldo José de Almeida, da Globo, e Fernando Solera, da Bandeirantes, se revezavam no comando das transmissões. 

No ano passado, boa parte desse material perdido (com a campanha da seleção) reapareceu, mas ainda existe uma lacuna, talvez a principal: por que o segundo tempo completo da finalíssima, entre Brasil e Itália, na voz de Fernando Solera, continua sumido? O jogo não é raro, pode ser revisto na internet. Entretanto, estou falando da gravação original de época, em preto e branco. Desta etapa final, temos somente vinte e dois minutos conhecidos e que estão disponibilizados no link abaixo. 

Em julho de 1994, durante a Copa nos Estados Unidos, a Record exibiu um compacto de uma hora da final de 1970 com as narrações originais. Portanto, deduzo que exista em seus arquivos a íntegra do segundo tempo (a primeira etapa e o pós jogo já foram disponibilizados). Faço então um apelo à emissora. A Record daria uma contribuição inestimável à memória esportiva do Brasil se todos os torcedores pudessem assistir ao duelo entre Brasil e Itália, com o som original, como milhões de pessoas viram naquele domingo, 21 de junho.

No vídeo abaixo, além do compacto de 22 minutos do segundo tempo, você poderá acompanhar a cerimônia de entrega da taça Jules Rimet. O capitão Carlos Alberto Torres recebeu o troféu das mãos do então presidente do México, Gustavo Díaz Ordaz. Este momento é brilhantemente descrito por Geraldo José de Almeida. Em seguida, Oduvaldo Cozzi recebe as reverências dos colegas, pois estava encerrando a longa carreira de narrador. Ao final do vídeo, entram as propagandas da Gillette, Esso e Souza Cruz, empresas patrocinadoras. Por último, a vinheta de encerramento da “Rede Brasileira de Televisão” na voz marcante do saudoso Cid Moreira. 

Por favor, Record!

https://www.dailymotion.com/video/xa313bq

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