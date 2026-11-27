Antes da Copa de 1978, a seleção, comandada por Cláudio Coutinho, fez amistosos na Europa e no Oriente Médio
O capitão do exército Cláudio Coutinho (1939-1981) chegou ao futebol pelo trabalho de preparador físico. Em 1970, no México, fez parte da comissão técnica da seleção que conquistou o tricampeonato mundial. Exerceu ainda funções no Vasco, no Botafogo, no Olympique de Marselha e no selecionado peruano. Em 1976, treinou o time olímpico do Brasil e, no mesmo ano, passou a comandar o Flamengo.
Em 1977, Coutinho assumiu a seleção principal e conseguiu classificar a equipe para a Copa de 1978. Antes da competição na Argentina, a equipe fez seis amistosos internacionais:
Brasil 0x1 França – Paris (01.04)
Brasil 1×0 Alemanha Ocidental – Hamburgo (05.04)
Brasil 6×1 Ahli Jeddah – Jeddah (10.04)
Brasil 2×0 Internazionale – Milão (13.04)
Brasil 1×1 Inglaterra – Londres (19.04)
Brasil 3×0 Atlético de Madrid (21.04)
No arquivo da Jovem Pan, encontrei uma entrevista com o treinador no dia em que convocou os jogadores para a excursão (ouça abaixo). Cláudio Coutinho era criticado pela imprensa que o considerava um “teórico” do futebol por introduzir termos como “overlapping” e “ponto futuro”. Para muitos, foi ele que começou a adotar esquemas táticos europeus aqui no país.
Na Copa de 1978, a seleção brasileira ficou em terceiro lugar, apesar de invicta. Coutinho permaneceu no cargo até o fim do ano seguinte, mas se dividia com o comando do Flamengo. Pelo time da Gávea, foi tricampeão estadual e conquistou o Campeonato Brasileiro de 1980. Entretanto, deixou o cargo depois de desentendimentos com a diretoria.
Em 27 de novembro de 1981, aos 42 anos, Cláudio Coutinho, que tinha como hobby a pesca esportiva, morreu afogado, no Rio de Janeiro.
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