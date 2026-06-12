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Thiago Uberreich

Abertura da Copa com três expulsões valeu pelo melhor personagem: o lendário Estádio Azteca

Vitória mexicana diante da África do Sul deu início à maior Copa da história, mas a partida foi tecnicamente fraca
Thiago Uberreich

Thiago Uberreich

Jogador Julián Quiñones comemora primeiro gol na Copa do Mundo 2026
Jogador Julián Quiñones comemora primeiro gol na Copa do Mundo 2026 Reprodução/Instagram

Finalmente a bola rolou na Copa e ainda mais em um palco histórico do futebol. É sempre bom ver o estádio que consagrou Pelé, em 1970, e Maradona, em 1986, tomado por milhares de pessoas apaixonadas por futebol. As câmeras de TV não se cansavam de focalizar os mexicanos aplaudindo e até chorando de emoção no Azteca. A todo momento eles faziam a “ola” ou onda, surgida nas arquibancadas há 40 anos, em 1986, na segunda vez em que o país recebeu a competição.

O primeiro jogo do mundial de 2026 foi fraco tecnicamente, talvez um prenúncio do padrão de um torneio inchado como esse e com seleções medianas ou sem tradição nenhuma de futebol, como Haiti, Congo e Jordânia. Confesso que esperava mais da África do Sul. Já os donos da casa se doaram, correram e aproveitaram as chances ao balançar as redes com Quiñones e Jiménez, um em cada tempo.

O árbitro Wilton Sampaio expulsou dois jogadores africanos e um mexicano, algo que nunca tinha ocorrido em um duelo de abertura de Copa. O brasileiro foi muito contestado e virou meme nas redes sociais por causa do inglês macarrônico ao explicar uma das decisões que tomou no gramado. Do lado de fora do Azteca, não faltaram protestos com manifestantes e polícia entrando em confronto.

Na segunda partida da Copa, em Guadalajara, também no México e pelo mesmo grupo, eu não esperava muita coisa da Tchéquia (antiga República Tcheca), mas a equipe europeia levou um vareio de bola da Coreia do Sul no segundo tempo. A etapa inicial foi muito fraca, mas os últimos quarenta e cinco minutos valeram o espetáculo. Ao estilo oriental, com muita correria e toque de bola, a equipe virou o jogo, 2 a 1. O gol de empate foi uma pintura e é digno de estar na lista dos maiores da Copa. Hwang In-beon limpou um adversário e o goleiro e, com uma cavadinha, jogou a bola para o fundo das redes.

Nesta sexta-feira, estreiam os demais anfitriões. Pelo grupo B, o Canadá vai enfrentar a Bósnia, às 16h (horário de Brasília), e pela chave D tem Estados Unidos e Paraguai, às 22h.

Uma nota triste desta quinta-feira, foi a morte de Hércules Brito Ruas, zagueiro icônico da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato em 1970, no México. Aos 87 anos, ele estava internado no Rio de Janeiro por causa de uma pneumonia. O ex-jogador foi considerado o mais bem preparado fisicamente naquele mundial e fez dupla com Piazza. Brito marcou época em inúmeros clubes, como Vasco, Flamengo e Corinthians. Que o Brasil o homenageie, neste sábado, com uma grande vitória na estreia.

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