Coreia do Sul domina jogo, leva susto, mas vira contra a República Tcheca

Fechada, seleção europeia saiu na frente após cobrança de lateral para a área; jogando melhor, asiáticos viraram com passes precisos e contaram com grandes defesas do goleiro para garantir o resultado

A Coreia do Sul derrotou a República Tcheca por 2 a 1 nesta quinta-feira (11), em uma partida intensa do Grupo A da Copa do Mundo que ganhou mais emoção na reta final.

A equipe sul-coreana garantiu a vitória no Estádio de Guadalajara com gols de Hwang Inbeom (67′) e Oh Hyeongyu (80′) depois de o capitão Ladislav Krejci abrir o placar para os tchecos (59′).

Com esse triunfo, a seleção asiática se junta ao México na liderança do Grupo A, ambos com 3 pontos, após a vitória do ‘El Tri’ por 2 a 0 sobre a África do Sul na partida de abertura, disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México.