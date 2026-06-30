Ancelotti mostra que tem estrela e tranquilidade, apesar do turbilhão que foi o duelo contra os japoneses na Copa

O técnico Carlo Ancelotti já provou que não tem dificuldade de mexer na equipe durante as partidas. Já o duelo contra o Japão mostrou que ele também não tem o menor problema em manter em campo jogadores que fizeram o péssimo primeiro tempo contra o Japão. Casemiro, por exemplo, que não atuava bem e tinha levado cartão amarelo, continuou no gramado e empatou a partida. Martinelli, que saiu do banco, marcou o gol salvador: 2 a 1, na nona vitória, de virada do Brasil em mata-mata de Copa ou apenas “mata”, como reforçou, na véspera, o treinador italiano.

Foi sofrido, foi tenso, foi desgastante, mas a classificação está garantida. O time nacional espera hoje o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para o duelo de domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final.

A segunda-feira da seleção foi melhor ainda com a eliminação da Alemanha para o Paraguai, em Boston. A hegemonia brasileira de cinco títulos já está garantida até 2030. O Sport Bild, importante publicação do país europeu, estampou em manchete: “Estamos passando vergonha de novo”. Após um empate por 1 a 1, a tetracampeã perdeu nos pênaltis para os sul-americanos: 4×3. Jamais os alemães tinham sido derrotados nas penalidades na história das Copas.

Depois da conquista do tetra, em 2014, os germânicos passaram a viver um pesadelo em mundiais. Em 2018 e 2022, foram eliminados ainda na fase de grupos, e, agora, no primeiro mata-mata. Os paraguaios aguardam o vencedor do jogo entre França e Suécia.

Drama viveu também a Holanda que deu adeus ao mundial ao ser eliminada pelos marroquinos. O jogo, em Monterrey, no México, foi um dos melhores da Copa até agora, com muita movimentação, correria e doação. O roteiro foi o mesmo da segunda partida do dia: 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. As cobranças de pênaltis tiveram um festival de erros e a equipe africana ganhou por 3 a 2. O próximo adversário será o Canadá.

Como eu sempre digo, é quase impossível fazer projeções em Copas, até mesmo apelando para as projeções matemáticas. O economista alemão Achim Klement, que acertou os campeões dos três últimos mundiais, errou absolutamente tudo em 2026. Ele dizia que a Holanda seria campeã e que o Japão eliminaria o Brasil! O estatístico também deve ter ficado com a cabeça inchada com a seleção de seu país eliminada para o Paraguai.

Jogos desta terça-feira, 30 de junho de 2026