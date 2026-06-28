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Thiago Uberreich

Argentina terá vida mais fácil do que a França até a semifinal da Copa

De segunda até sexta-feira, o mundial vive a fase inédita de 16 avos de final
Thiago Uberreich

Thiago Uberreich

Messia e Mbappé
Messia e Mbappé Tasnim News Agency, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons e CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Depois de uma maratona de setenta e dois jogos, Canadá e África do Sul abrem hoje, às 16h (horário de Brasília), em Los Angeles, a inédita fase de dezesseis avos de final da Copa. Os jogos decisivos deste sábado tiveram uma Colômbia incansável contra Portugal. O placar de zero a zero garantiu à equipe sul-americana a liderança do Grupo K e, agora, vai enfrentar Gana. Já os portugueses terão, do outro lado da tabela, a Croácia pela frente. 

A Argentina venceu a Jordânia, 3 a 1, com direito a mais um gol de Messi, que entrou no segundo tempo. O camisa 10 balançou as redes adversárias dezenove vezes em mundiais. Os campeões do mundo terão vida “aparentemente” mais fácil até a semifinal. O próximo adversário será Cabo Verde e depois o vencedor de Áustrália e Egito. Nas quartas de final, as seleções que podem passar no caminho dos argentinos serão Suíça, Argélia, Colômbia e Gana. Na semifinal, os comandados de Scaloni podem pegar equipes como Brasil, Inglaterra e Noruega.  

Enquanto isso, a França, também favorita, terá uma vida mais difícil ao longo do mata-mata. O primeiro adversário será a Suécia e, depois, o vencedor de Paraguai e Alemanha. Mas as pedreiras não param por aí. Nas quartas de final, os vice-campeões podem pegar a Holanda e, na semifinal, Espanha, Portugal e Croácia. Mas, como não existe lógica no futebol, ainda mais em Copa, alguma zebra deve cruzar o caminho das equipes grandes. 

O economista alemão  Joachim Klement, que acertou os campeões dos três mundiais anteriores, já errou a primeira projeção. Ele tinha calculado que Holanda e Portugal fariam a decisão em 2026. As duas equipes podem se enfrentar na semifinal. Outra previsão que eu espero que ele erre é sobre o jogo da seleção nesta segunda-feira. O estatístico garante que o Brasil será eliminado pelos japoneses. Conversaremos depois da partida!

Abaixo, os duelos de dezesseis avos da Copa. O regulamento prevê  prorrogação e pênaltis, em caso de empate.  

  • África do Sul x Canadá – hoje, às 16h, em Los Angeles
  • Brasil x Japão – amanhã, às 14h, em Houston
  • Alemanha x Paraguai – amanhã, às 17h30, em Boston
  • Holanda x Marrocos – amanhã, às 22h, em Monterrey
  • Costa do Marfim x Noruega – terça-feira, às 14h, em Dallas
  • França x Suécia – terça-feira, às 18h, em Nova Jersey
  • México x Equador – terça-feira, às 22h, na Cidade do México
  • Inglaterra x Congo – quarta-feira, às 13h, em Atlanta
  • Bélgica x Senegal –  quarta-feira, às 17h, em Seattle
  • Estados Unidos x Bósnia – quarta-feira, às 21h, em Santa Clara
  • Espanha x Áustria – quinta-feira, às 16h, em Los Angeles
  • Portugal x Croácia – quinta-feira, às 20h, em Toronto
  • Suíça x Argélia – sexta-feira, às 00h, em Vancouver
  • Austrália x Egito – sexta-feira, às 15h, em Dallas
  • Argentina x Cabo Verde – sexta-feira, às 19h, em Miami
  • Colômbia x Gana – sexta-feira, às 22h30, em Kansas City

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