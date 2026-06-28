Argentina terá vida mais fácil do que a França até a semifinal da Copa
Depois de uma maratona de setenta e dois jogos, Canadá e África do Sul abrem hoje, às 16h (horário de Brasília), em Los Angeles, a inédita fase de dezesseis avos de final da Copa. Os jogos decisivos deste sábado tiveram uma Colômbia incansável contra Portugal. O placar de zero a zero garantiu à equipe sul-americana a liderança do Grupo K e, agora, vai enfrentar Gana. Já os portugueses terão, do outro lado da tabela, a Croácia pela frente.
A Argentina venceu a Jordânia, 3 a 1, com direito a mais um gol de Messi, que entrou no segundo tempo. O camisa 10 balançou as redes adversárias dezenove vezes em mundiais. Os campeões do mundo terão vida “aparentemente” mais fácil até a semifinal. O próximo adversário será Cabo Verde e depois o vencedor de Áustrália e Egito. Nas quartas de final, as seleções que podem passar no caminho dos argentinos serão Suíça, Argélia, Colômbia e Gana. Na semifinal, os comandados de Scaloni podem pegar equipes como Brasil, Inglaterra e Noruega.
Enquanto isso, a França, também favorita, terá uma vida mais difícil ao longo do mata-mata. O primeiro adversário será a Suécia e, depois, o vencedor de Paraguai e Alemanha. Mas as pedreiras não param por aí. Nas quartas de final, os vice-campeões podem pegar a Holanda e, na semifinal, Espanha, Portugal e Croácia. Mas, como não existe lógica no futebol, ainda mais em Copa, alguma zebra deve cruzar o caminho das equipes grandes.
O economista alemão Joachim Klement, que acertou os campeões dos três mundiais anteriores, já errou a primeira projeção. Ele tinha calculado que Holanda e Portugal fariam a decisão em 2026. As duas equipes podem se enfrentar na semifinal. Outra previsão que eu espero que ele erre é sobre o jogo da seleção nesta segunda-feira. O estatístico garante que o Brasil será eliminado pelos japoneses. Conversaremos depois da partida!
Abaixo, os duelos de dezesseis avos da Copa. O regulamento prevê prorrogação e pênaltis, em caso de empate.
- África do Sul x Canadá – hoje, às 16h, em Los Angeles
- Brasil x Japão – amanhã, às 14h, em Houston
- Alemanha x Paraguai – amanhã, às 17h30, em Boston
- Holanda x Marrocos – amanhã, às 22h, em Monterrey
- Costa do Marfim x Noruega – terça-feira, às 14h, em Dallas
- França x Suécia – terça-feira, às 18h, em Nova Jersey
- México x Equador – terça-feira, às 22h, na Cidade do México
- Inglaterra x Congo – quarta-feira, às 13h, em Atlanta
- Bélgica x Senegal – quarta-feira, às 17h, em Seattle
- Estados Unidos x Bósnia – quarta-feira, às 21h, em Santa Clara
- Espanha x Áustria – quinta-feira, às 16h, em Los Angeles
- Portugal x Croácia – quinta-feira, às 20h, em Toronto
- Suíça x Argélia – sexta-feira, às 00h, em Vancouver
- Austrália x Egito – sexta-feira, às 15h, em Dallas
- Argentina x Cabo Verde – sexta-feira, às 19h, em Miami
- Colômbia x Gana – sexta-feira, às 22h30, em Kansas City