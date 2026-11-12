Camisa usada por Zagallo na final da Copa de 1958 deve ir à leilão em 2027

Mário Jorge Lobo Zagallo (1931-1924) é o único tetracampeão mundial da história do futebol e tinha uma relação íntima com a seleção brasileira. Ele conquistou duas Copas como jogador, em 1958 e 1962, uma como técnico, em 1970, e outra como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, em 1994. A família do atleta está avaliando a possibilidade de vender um material precioso que pertenceu ao atleta. A icônica camisa azul utilizada na final de 1958, na Suécia, deve ir a leilão em 2027 e a estimativa é de que o valor chegue a dezesseis milhões de reais.

O preço foi estipulado a partir da camisa que Pelé vestiu na mesma decisão histórica, em Estocolmo. Em junho, o material foi vendido em um leilão em Nova Iorque por vinte e cinco milhões de reais. A família de Zagallo considera natural que a do Rei seja mais cara. Entretanto, o material do ponta esquerda da seleção também é icônico e faz parte da história do futebol.

Os familiares de Zagallo já tentaram vender a camisa azul em, ao menos, duas oportunidades, mas sem sucesso: em 2007 e 2024. As chuteiras do jogador da finalíssima de 1958 também devem ser negociadas no ano que vem. Um dos filhos do ex-jogador também está conversando com a CBF para saber se haveria algum interesse por parte da entidade.

Agora, você sabe por que Zagallo usou a camisa número “7” e não a “11”, em 1958, já que era ponta esquerda e não direita? A CBD (atual CBF) enviou à Fifa a relação definitiva dos vinte e dois jogadores que iriam disputar o mundial, na Suécia. No entanto, a Confederação se esqueceu de relacionar os números de cada um. O uruguaio Lorenzo Villizio, representante sul-americano no Comitê Organizador da Copa, preencheu aleatoriamente as informações, pois não conhecia todos os jogadores e muito menos a posição de cada um. Por isso, vemos nos filmes das partidas o goleiro Gylmar com a camisa “3”, Garrincha com a “11” e Zagallo com a “7”, números que não correspondiam às posições originais. Pelo menos Pelé ficou, corretamente, com a camisa 10.

Veja a lista dos brasileiros campeões em 1958 com os respectivos números: 1 – Castilho; 2 – Bellini; 3 – Gylmar; 4 – Djalma Santos; 5 – Dino Sani; 6 – Didi; 7 – Zagallo; 8 – Oreco; 9 – Zózimo; 10 – Pelé; 11 – Garrincha; 12 – Nilton Santos; 13 – Moacir; 14 – De Sordi; 15 – Orlando; 16 – Mauro; 17 – Joel; 18 – Mazzola; 19 – Zito; 20 – Vavá; 21 – Dida e 22 – Pepe.