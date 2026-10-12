Devoto de Nossa Senhora, Paulo Machado de Carvalho usou a imagem da santa para incentivar o título de 1958

O chefe da delegação brasileira deu um “golpe psicológico” ao saber que a seleção não vestiria o amarelo na final

Paulo Machado de Carvalho foi um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro

Paulo Machado de Carvalho era o chefe da delegação brasileira nos títulos mundiais de 1958 e 1962. Ele foi um dirigente que quebrou barreiras por causa da proximidade com os jogadores. Depois da vitória contra a França, na semifinal, a equipe fazia os últimos treinos para a decisão, contra a Suécia.

Como as duas seleções usavam a camisa amarela, o futuro “Marechal da Vitória” esperava que os os donos da casa abrissem mão do uniforme principal, mas não foi o que ocorreu. Então, houve um sorteio e o Brasil perdeu e teria de entrar em campo, em Estocolmo, com uniforme reserva. Mas qual?

Paulo Machado de Carvalho descartou a possibilidade de voltar a usar a cor branca, que ficou marcada pela derrota na Copa de 1950 para o Uruguai, em pleno Maracanã. A ideia foi comprar às pressas um conjunto de camisas azuis em uma fábrica da cidade de Böras, cidade a cerca de trinta quilômetros da concentração, em Hindas. Os emblemas da CBD, com a cruz de malta, e os números (na cor amarela) foram costurados à mão pelo roupeiro Assis e pelo massagista Mário Américo. Os calções seriam da cor branca.

Mas como dar a notícia da perda do sorteio para os jogadores? Aí veio a intuição de Paulo Machado de Carvalho. Com raro senso de oportunidade e astúcia, ele deu a informação à equipe da seguinte maneira: “Vamos jogar de azul, a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora está conosco na final da Copa”. Foi uma comemoração só. Aquele ato perspicaz, se tornou um grande “golpe psicológico” para deixar a seleção confiante e capaz de golear a Suécia na finalíssima.

BRASIL 5 × 2 SUÉCIA – Estocolmo (Solna) – 29.06.1958

Brasil: Gylmar; Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo.

Técnico: Vicente Feola.

Suécia: Svensson; Bergmark e Axbom; Borjesson, Gustavsson e Parling; Hamrin, Gunnar Gren, Simonsson, Liedholm e Skoglund.

Técnico: George Raynor.

Árbitro: Maurice Guigue (França).

Auxiliares: Albert Dusch (Alemanha) e Juan Gardeazábal (Espanha).

Gols: Liedholm (4) e Vavá (9 e 32) no primeiro tempo; Pelé (10), Zagallo (23), Simonsson (35) e Pelé (45) na etapa final.

Público: 49.737.

A fé, a religiosidade e a proteção estiveram com a equipe brasileira no primeiro título mundial.

Abaixo, ouça a final da Copa de 1958 na transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vozes de Jorge Curi e Oswaldo Moreira.