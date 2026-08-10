Em 1977, Hélio Maffia, que revolucionou a preparação física no futebol, concedeu entrevista à Jovem Pan

A história de um dos mais brilhantes profissionais do esporte também está contada em livro

O jornalista Gustavo Longhi de Carvalho destaca na brilhante biografia que escreveu sobre Hélio Maffia (1932-2021) que ele foi um grande esportista em inúmeras modalidades, sobretudo no vôlei, chegando à seleção do Estado de São Paulo. Entretanto, como profissional, entrou para a história pela forma como revolucionou a preparação física no Brasil.

Maffia trabalhou no Paulista de Jundiaí, entre 1966 e 1968, no São Paulo, de 1969 e 1971, e marcou época ao lado do treinador Oswaldo Brandão, na segunda Academia do Palmeiras, na década de 1970. Ele também é lembrado pelo trabalho no Guarani, quando o clube conquistou o título brasileiro, em 1978. Na primeira metade dos anos 80, o professor participou do histórico movimento da Democracia Corinthiana. “Hélio Maffia à sua maneira” (Editora In House), de Gustavo Longhi de Carvalho, revisita as memórias do biografado e reconstitui passagens importantes do futebol nacional.

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista que o professor Maffia concedeu ao Jornal de Esportes, em 1977. Durante o programa, apresentado por José Silvério, ele detalhou a saída da seleção brasileira, ainda comandada por Oswaldo Brandão.