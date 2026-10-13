Em entrevista a Wanderley Nogueira, o ponta Valdomiro, do Inter, relembrou a campanha do Brasil na Copa de 1974
Depois de dois empates por zero a zero, contra Iugoslávia e Escócia, a seleção precisava vencer a fraca equipe do Zaire por uma diferença de três gols para passar à próxima fase da Copa de 1974, disputada na Alemanha. O Brasil estava ganhando a partida, em Gelsenkirchen, por 2 a 0, quando o ponteiro Valdomiro chutou sem ângulo, da direita, e o goleiro adversário levou um “frango”.
BRASIL 3 × 0 ZAIRE – Gelsenkirchen – 22.06.1974
Brasil: Leão; Nelinho, Luís Pereira, Marinho Peres e Marinho Chagas; Piazza (Mirandinha), Carpegiani e Rivellino; Jairzinho, Leivinha (Valdomiro) e Edu.
Técnico: Mário Jorge Lobo Zagallo.
Zaire: Kazadi; Mwepu, Mwanza, Bwanga e Lobilo; Tshimabu (Kilasu), Mana, Kidumu (Kembo), Kibonge; Mayanga e Ntumba.
Técnico: Blagoje Vidinić.
Árbitro: Nicolae Rainea (Romênia).
Gols: Jairzinho (12) no primeiro tempo; Rivellino (22) e Valdomiro (34) na etapa final.
Público: 36.200.
Depois da classificação, a equipe, comandada por Zagallo, derrotou a Alemanha Oriental, 1 a 0, e a Argentina, 2 a 1, mas perdeu para a poderosa Holanda por 2 a 0, em Dortmund, e ficou de fora da final. Na decisão do terceiro lugar, o grupo foi superado pela Polônia por 1 a 0, gol de Lato.
Nascido em Criciúma, Santa Catarina, Valdomiro, hoje com 80 anos, concedeu uma entrevista a Wanderley Nogueira, às vésperas da Copa de 1978. Além de destacar a passagem dele pela seleção, o jogador relembrou a carreira marcante no Internacional de Porto Alegre e não fugiu de perguntas polêmicas do repórter da Jovem Pan. Mais uma relíquia de nossos arquivos.
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