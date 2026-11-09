Há 125 anos, nascia Paulo Machado de Carvalho, um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro

Em 9 de novembro de 1901 nasceu o homem que ficaria conhecido como “Marechal da Vitória”. Paulo Machado de Carvalho era paulistano e desde jovem esteve ligado às agremiações esportivas, como o Clube Atlético Paulistano. Apaixonado por futebol, construiu a carreira de dirigente no São Paulo Futebol Clube, sendo duas vezes presidente nos anos quarenta. Depois, assumiu o Departamento de Futebol. Como tinha um bom trânsito com a cartolagem do Rio de Janeiro, foi vice na chapa de João Havelange no comando da CBD, em 1958, e, naquele ano, chefiou a delegação brasileira na Copa. Com o título na Suécia, permaneceu no cargo e repetiu o trabalho vitorioso em 1962, no Chile. Paulo Machado de Carvalho dizia: “primeiro o homem, depois o jogador”. Em 1966, se desentendeu com Havelange e não esteve no mundial, disputado na Inglaterra.

Ainda jovem, estudou na Suíça, mas acabou por retornar ao Brasil e se formou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Paralelamente às atividades no futebol, comprou a Rádio Record, em 1931, e criou a Associação das Emissoras de São Paulo. O negócio foi crescendo e ele adquiriu a Rádio Panamericana, hoje Jovem Pan, no final de 1944, e a transformou na “Emissora dos Esportes”.

Em 1953, inaugurou a TV Record e se tornou um dos pioneiros da televisão no Brasil, formando a Rede de Emissoras Unidas e a Rede de Emissoras Independentes. O canal 7 marcou época com programas inesquecíveis, como Família Trapo, Jovem Guarda e dos festivais de música, nos anos 60.

Desde 1961, Paulo Machado de Carvalho dá nome a um dos estádios mais tradicionais de São Paulo: o Pacaembu, inaugurado em 27 de abril de 1940. O cartola era um homem supersticioso. Além de vestir sempre um terno marrom, tinha fixação pelo número sete. O ex-governador de São Paulo Laudo Natel, em um depoimento em razão da morte de Paulo Machado de Carvalho, em 7 de março de 1992, se recordou do curioso fato: “Ele batia ponto às sete horas. A TV Record era o canal sete. E, infelizmente, ele veio a falecer em um dia sete”.

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