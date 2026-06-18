2004 – Futebol pela Paz: a emocionante história do Brasil x Haiti

Em meio à turbulência política e à violência que assolavam o Haiti em 2004, o futebol se tornou instrumento de esperança. No dia 18 de agosto de 2004, o Estádio Sylvio Cator, em Porto Príncipe, recebeu um dos jogos mais simbólicos da história recente das duas seleções: o Jogo da Paz.

O Brasil, comandado por Carlos Alberto Parreira, entrou em campo com um time recheado de estrelas: Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio e companhia. Do outro lado, a seleção haitiana vestiu a camisa com o orgulho de quem representava um país em crise.

O placar final foi Brasil 6 x 0 Haiti, com gols de Roger (2), Ronaldinho (3) e Nilmar. Mas o resultado técnico foi o que menos importou naquela tarde. O verdadeiro objetivo do jogo era promover a paz. Ingressos foram trocados por armas de fogo numa campanha simbólica de desarmamento.

O estádio lotado vibrou a cada toque de bola, mesmo com a goleada sofrida.Ronaldinho, especialmente inspirado, fez um golaço antológico e foi ovacionado pela torcida haitiana – que, historicamente, sempre teve enorme carinho pela Seleção Brasileira.

Enquanto isso, o componente militar da MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti) era comandado pelo General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o primeiro Force Commander brasileiro da missão. Heleno ficou conhecido pela atuação firme contra as gangues armadas na capital haitiana.

Foi um gesto diplomático, humanitário e de solidariedade num momento em que o Haiti mais precisava de luz. Muitos haitianos guardam até hoje na memória o sorriso de Ronaldinho e a festa do povo nas ruas, mesmo com o coração apertado pela situação do país.

Agora, 22 anos depois, as duas seleções voltam a se enfrentar – desta vez pela Copa do Mundo de 2026. O Haiti, com sua garra característica, encara o Brasil num duelo completamente diferente: pela sobrevivência na competição.

A história se repete no campo, mas com novos capítulos a serem escritos.O “Jogo da Paz” de 2004 nos lembra que o futebol, quando bem usado, pode ser muito maior que uma simples partida. Pode ser ponte, consolo e símbolo de fraternidade entre povos.