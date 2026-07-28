Não é privatização do Mundial. É uma operação financeira clássica de monetização de direitos comerciais via venda de participação minoritária em uma subsidiária, com a FIFA preservando o controle total.

O projeto de Infantino é uma operação financeira de reestruturação comercial da FIFA: cria-se uma subsidiária (FFE) que concentra os direitos comerciais dos torneios e vende participação minoritária e sem controle a investidores, para captar até US$ 4,2 bilhões. O dinheiro reforça o financiamento de desenvolvimento das 211 associações-membro, enquanto a FIFA mantém 100% do controle esportivo e regulatório. Há críticas, especialmente na Europa.

“A FIFA pretende expandir o financiamento para o desenvolvimento do futebol para mais de 10 bilhões de dólares, sujeito à aprovação das Associações Membro da FIFA.

Se aprovado, o desenvolvimento do futebol em todos os cantos do mundo se beneficiaria imediatamente com o aumento do financiamento disponível para todas as 211 Associações Membro da FIFA:

Um financiamento opcional de 20 milhões de dólares americanos por Autoridade Marítima em projetos especiais, de caráter excepcional e imediato, proveniente do novo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP);

USD 20 milhões por MA em financiamento futuro para 2027-2030 (orçamento atual de USD 8 milhões);

USD 22 milhões por MA em financiamento futuro para 2031-2034;

USD 24 milhões por MA em financiamento futuro para 2035-2038.

Isso seria alcançado por meio da FIFA Forward Enterprise (FFE), uma nova subsidiária de propriedade e controlada pela FIFA, que consolidaria as operações comerciais e de eventos da FIFA; a FIFA manteria o controle exclusivo da FFE e a autoridade exclusiva sobre a governança do futebol, competições, calendário de jogos e todas as decisões regulatórias e esportivas.

A FFE pretende angariar até 4,2 mil milhões de dólares ainda este ano para financiar a FFFP, com base numa avaliação inicial de capital próprio de 20 mil milhões de dólares, através da seleção criteriosa de investidores de longo prazo que adquirirão participações minoritárias e não controladoras na FFE. Todos os lucros líquidos da FFE serão reinvestidos no futebol a nível mundial.

Em pleno respeito aos princípios democráticos e de governança da FIFA, o lançamento desta nova estrutura está sujeito ao apoio da maioria das Associações de Futebol e às aprovações pertinentes do Conselho da FIFA.

Em conformidade com seu mandato, a administração da FIFA está explorando o conceito de integrar os direitos comerciais da FIFA – abrangendo transmissões, patrocínios, venda de ingressos e licenciamento – à operação dos torneios da FIFA por meio da criação da FIFA Forward Enterprise (FFE). Um processo de consulta foi iniciado após o recebimento de uma proposta que visa desbloquear todo o potencial dos direitos de transmissão e patrocínios da FIFA em todo o seu portfólio de torneios de futebol masculino, feminino e juvenil.

Fundamental para isso seria o reposicionamento do FIFA Forward, o principal programa de desenvolvimento da FIFA, que visa aumentar o financiamento por Associação Membro da FIFA (AM) de US$ 8 milhões para US$ 20 milhões no ciclo 2027-2030 e crescer de forma constante a partir de então, ciclo após ciclo. Esse financiamento apoiaria infraestrutura, treinamento, seleções nacionais, competições, futebol de base e o futebol feminino.

O processo surge na sequência de um discurso do Presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao Conselho da FIFA e às Associações Membro da FIFA, na véspera da final do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026, em Nova Iorque, onde reiterou a sua intenção de “libertar o potencial comercial e as oportunidades que a FIFA possui”, uma posição que já havia sido delineada no seu discurso ao Congresso da FIFA, em Vancouver, no Canadá, em abril de 2026.

“O futebol é o esporte mais popular do mundo e um motor extraordinário para o desenvolvimento humano e social”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Alguns aspectos do jogo transformaram essa popularidade em um valor comercial notável – e nós celebramos esse sucesso e queremos que ele continue, porque impulsiona todo o esporte. Nossa missão é garantir que o restante do futebol cresça junto: a FIFA existe para apoiar o desenvolvimento sustentável e inclusivo em todos os cantos do mundo.”

Como órgão regulador global, a FIFA é responsável por garantir que o futebol chegue a todos os cantos do mundo e que o valor que ele gera apoie federações e comunidades em todos os lugares. Nossa próxima etapa de crescimento precisa de uma estrutura adequada, na qual o lado comercial do futebol opere como um negócio focado e dedicado, com seu valor compartilhado de forma mais ampla e eficiente em todo o mundo. Cada Associação Membro da FIFA deve ter a oportunidade de buscar uma parcela justa dos recursos disponíveis para moldar seu próprio futuro, decidindo por si mesma em vez de depender de outros. Trata-se da democratização do futebol em todo o mundo.

“Pretendemos investir fortemente mesmo nas partes mais pequenas ou remotas do mundo do futebol, locais que são muitas vezes negligenciados. Todas as Associações Membro da FIFA, independentemente da sua dimensão, recursos ou localização geográfica, terão voz e a oportunidade de definir o seu próprio rumo. O futebol tornou-se um desporto verdadeiramente global e, por isso, os seus benefícios devem ser sentidos a nível mundial.”

Expandindo o jogo global

O impacto do investimento contínuo em desenvolvimento já se fazia sentir na Copa do Mundo da FIFA deste ano, onde uma década de apoio crescente através do programa FIFA Forward ajudou seleções estreantes como Cabo Verde e Curaçao a competir no maior palco do futebol.

Muitas das principais organizações esportivas, incluindo federações e ligas de futebol nacionais e continentais, reestruturaram suas operações comerciais de maneira semelhante nos últimos anos, em busca do mesmo objetivo de longo prazo: crescimento sustentável que possa ser reinvestido no próprio esporte.

Em conjunto com outros programas já existentes da FIFA, esses investimentos poderão elevar o financiamento total planejado pela FIFA para o desenvolvimento do futebol a mais de US$ 10 bilhões nos próximos quatro anos, representando o maior compromisso desse tipo já assumido por qualquer organização esportiva. O objetivo é ampliar o acesso ao futebol, fortalecer a infraestrutura e as oportunidades no mundo todo e garantir que todas as federações internacionais participem do crescimento do esporte. A FIFA utilizará esse investimento de forma igualitária em todos os países, independentemente de seu tamanho, riqueza ou localização geográfica, para o benefício de todos.

O processo surge na sequência da conclusão da Copa do Mundo FIFA de 2026, o torneio de futebol mais bem-sucedido da história. A energia gerada durante o torneio é precisamente o que este processo de consulta visa sustentar e ampliar. Essa energia se traduziu em números extraordinários: quase 16 milhões de torcedores compareceram aos estádios e festivais, e bilhões assistiram em todo o mundo por meio de novos canais e formatos inovadores de conteúdo.

Reinvestir o crescimento do futebol em todos os estados de Massachusetts.

Como parte do FFE, a FIFA estabeleceria o Programa FIFA Fast Forward (FFFP), um mecanismo opcional que permitiria às Associações de Futebol desbloquear financiamento adicional para desenvolvimento. Isso abriria novas oportunidades para projetos como estádios e centros nacionais de treinamento, além de outras infraestruturas de longo prazo que, de outra forma, poderiam estar fora do alcance de um único ciclo de desenvolvimento.

A FIFA ofereceria a cada uma das 211 Associações de Futebol a oportunidade de participar do FFFP para acessar até US$ 20 milhões em capital único. A participação seria inteiramente voluntária e nenhuma Associação de Futebol seria obrigada a participar.

O financiamento adicional viria da captação inicial de capital planejada pela FFE, de até US$ 4,2 bilhões. Isso se basearia em uma avaliação implícita de US$ 20 bilhões. Quaisquer lucros líquidos da FFE seriam totalmente reinvestidos no futebol.

Investimento a longo prazo, com a FIFA mantendo o controle total.

De forma semelhante a outras entidades que regem o esporte e que possuem subsidiárias comerciais dedicadas, a FIFA convidará terceiros a fazer investimentos minoritários e sem controle acionário na FFE.

Quaisquer investidores desse tipo seriam selecionados com base em critérios claros de longo prazo, governança e estratégia. Eles representariam um grupo geograficamente diversificado que refletisse a natureza global do futebol, atuando como parceiros minoritários de longo prazo que pudessem contribuir com capital e experiência comercial em apoio à missão da FIFA de expandir o futebol globalmente. A FIFA manteria o controle exclusivo da FFE por meio de representação majoritária no conselho e autoridade exclusiva sobre a governança do futebol, competições, calendário internacional de jogos e todas as decisões regulatórias e esportivas.

Embora a FIFA crie regularmente subsidiárias para empreendimentos específicos de forma unilateral, neste caso específico, dada a sua importância estratégica, a FIFA está agora a envolver as Associações de Futebol e o Conselho da FIFA. Em consonância com os processos democráticos da FIFA, a administração da FIFA só implementará a nova estrutura se a maioria das Associações de Futebol decidir apoiá-la, bem como se o Conselho da FIFA aprovar as atualizações regulamentares necessárias.

Sujeito a esses acordos finais e às aprovações necessárias, espera-se que a Thrive Eternal, uma holding de capital permanente, lidere o grupo de investidores proposto para a FFE. Greg Maffei, CEO da BANN Ventures e ex-presidente e CEO da Liberty Media durante a aquisição e propriedade da Fórmula 1, tem sido um consultor comercial fundamental e continuará envolvido na criação da FFE nesta próxima fase.

Como parte desse processo, o JP Morgan foi contratado para trabalhar em conjunto com a FIFA, enquanto outros consultores, como a OpenEconomics, estão em contato com potenciais investidores de longo prazo. O processo tem como foco a formação de um grupo de investidores geograficamente diversificado que reflita a natureza global da FIFA e do futebol; as manifestações de interesse até o momento incluem investidores de todas as principais regiões do mundo: Europa, Américas, Ásia e África.

O presidente da FIFA e a administração da FIFA têm o dever de controlar o desenvolvimento deste projeto. Os investidores externos terão apenas uma participação minoritária na FFE e não desempenharão qualquer papel operacional. Da mesma forma, estão investindo em uma subsidiária da FIFA, e não na própria FIFA. Para a FIFA, nada muda.”