Ancelotti previa Neymar na prorrogação: tática ou algo mais?

O professor Ancelotti, ao ser questionado sobre a ausência de Neymar, respondeu que “estava esperando a prorrogação” e explicou que não queria mudar a estrutura da equipe porque tínhamos o controle do jogo.



Claro, pode ter sido isso mesmo para o professor Ancelotti… E, mesmo que não tenha sido, vitória costuma encerrar qualquer discussão.



Mas fiquei pensando por aqui… Jogo de mata-mata, placar apertadíssimo, deixar aquele que ele classifica como o maior talento histórico da seleção no banco para “esperar a prorrogação” é, digamos, no mínimo… uma super ousadia, a meu ver.

Se o jogo, como ele disse, estava controlado, por que não colocaram o Neymar para matar de vez o jogo ou dar mais qualidade no ataque?



Terá sido realmente por tática ou tem algo de bastidor/físico, por exemplo? Ou pode ser por proteção em função da dramaticidade da partida… ou Neymar não está tão pronto quanto falam…



Talvez, Ancelotti esteja fazendo uma gestão de grupo inteligente, mostrando que o time não depende só de um nome. Mas confesso que a situação de Neymar, desde a convocação, é marcada por prazos não cumpridos e dúvidas não esclarecidas — como a não entrada contra o Japão, com o professor Ancelotti dizendo que estava esperando a prorrogação…



O próximo jogo será domingo.



Até a próxima.