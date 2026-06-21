As Eliminadas: Orgulho, Lágrimas e Maldições

A Copa deixou um rastro de emoções fortes entre as seleções eliminadas, mas poucas histórias são tão carregadas de contexto quanto as de Haiti, Turquia e Tunísia.



Três países que carregam pesos diferentes para dentro e para fora de campo, e que viram a derrota na competição se misturar com as dores e frustrações de suas realidades.



No Haiti o orgulho que não se rende à derrota. Enquanto muitos times lamentam a eliminação com cara de fim de mundo, a imprensa e os torcedores haitianos transformaram a saída em ato de resistência.



“Não tenho vergonha. Não me arrependo”, virou frase que circula nas redes e nos jornais locais. Em um país marcado por instabilidade política crônica, gangues armadas controlando bairros inteiros, fome e êxodo constante, o futebol aparece quase como um milagre de existência.



Chegar à fase de grupos já foi visto como vitória. A eliminação não apagou o orgulho: o foco da narrativa interna é a resiliência do povo haitiano, que consegue sorrir e levantar a cabeça mesmo quando tudo ao redor desaba. É como se dissessem: “O Haiti cai, mas não se ajoelha”.

Na Turquia uma enchente de lágrimas e a caça ao culpado. Do outro lado do espectro, a Turquia viveu drama puro. A eliminação foi sentida como humilhação nacional.



Imagens de jogadores chorando, torcida destruída e jornais com manchetes duríssimas dominaram o noticiário. “Seleção destruída” foi uma das expressões mais repetidas.A frustração logo virou cobrança pesada contra o técnico italiano Vincenzo Montella.



Grande parte da imprensa e das redes turcas exigiu sua demissão imediata. Acusações de tática ultrapassada, falta de motivação e escolha errada de jogadores pipocaram. A Turquia, que sonhava alto com seu talento e torcida apaixonada, viu o sonho virar pesadelo coletivo.



Lá, o futebol não é só esporte: é questão de honra e identidade. Cair cedo dói no orgulho de uma nação que se vê como potência emergente.



Na Tunísia, o pesadelo que se repete. O país mergulhou no discurso da “maldição”. “Pesadelo” foi a palavra mais usada pela imprensa local após a eliminação. Há um sentimento de que algo maior e negativo paira sobre a seleção: eliminações precoces, jogos ruins, falta de sorte ou, para os mais supersticiosos, uma verdadeira maldição.



A frustração tunisiana vem carregada de decepção acumulada. O país vive momentos econômicos difíceis, com inflação alta, desemprego juvenil e instabilidade social. O futebol sempre foi um dos poucos escapes coletivos. Quando a seleção falha, a dor extrapola o campo e vira símbolo de problemas maiores que o país não consegue resolver.



Três derrotas, três realidades. O que une Haiti, Turquia e Tunísia é a intensidade com que cada povo vive o futebol. No Haiti, a eliminação reforça a narrativa de superação. Na Turquia, acende a fogueira das cobranças e da busca por responsáveis. Na Tunísia, alimenta o ciclo de frustração e fatalismo.



Em tempos de crise — política, econômica ou social —, a bola amplifica tudo. Uma vitória vira catarse nacional. Uma derrota vira luto ou revolta. Essas três seleções, cada uma ao seu modo, mostram que o resultado final no campo muitas vezes importa menos que o significado que cada país atribui à sua história.