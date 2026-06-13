Brasil 1 x 1 Marrocos: Empate na estreia e uma lição de imprevisibilidade

As duas seleções mais fortes do Grupo E dividiram os pontos logo na primeira rodada

Brasil e Marrocos empataram em 1 a 1 na estreia de ambas as seleções no Mundial. Friamente, o resultado foi bom para o Marrocos, que não era favorito, e representou uma ausência de sangria para o Brasil. As duas seleções mais fortes do Grupo E dividiram os pontos logo na primeira rodada.

Sobre o que aconteceu dentro de campo, os números ajudam a explicar, mas não definem tudo. O elenco brasileiro tem valor de mercado estimado em 950 milhões de euros, contra 450 milhões do Marrocos. O técnico Carlo Ancelotti acumula 400 dias no comando da Seleção, enquanto Mohamed Ouahbi completou apenas 100 dias. Na comparação de experiência e conquistas, Ancelotti leva enorme vantagem — o treinador marroquino vinha trabalhando com as seleções Sub-20 e Sub-23.

Mesmo com todo esse desequilíbrio no papel, o jogo terminou empatado. É exatamente isso que faz do futebol uma delícia: a imprevisibilidade do campo. Por mais que o favoritismo seja claro no currículo e no valor dos jogadores, a bola rolando reserva surpresas e iguala forças.

Tem muita coisa ainda pela frente. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30, contra o Haiti. Até lá, seguimos acompanhando.