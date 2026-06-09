CBF segue a ‘cartilha’ levando cartolas/eleitores ao Mundial

A entidade está pagando integralmente passagens, hospedagem e todas as despesas de viagem para os dirigentes dos 40 clubes das Séries A e B irem à Copa do Mundo nos Estados Unidos

A CBF está pagando integralmente passagens, hospedagem e todas as despesas de viagem para os dirigentes dos 40 clubes das Séries A e B irem à Copa do Mundo nos Estados Unidos. A reportagem de Ricardo Magatti e Marcel Rizzo no Estadão detalha que, entre os objetivos, está a presença na estreia da Seleção Brasileira e a realização de “observações” para supostamente aprimorar a governança dos clubes.

Quero só lembrar que essa não é uma novidade da gestão atual. A CBF está seguindo à risca a velha “cartilha” que já conhecemos há décadas.

Ricardo Teixeira fez exatamente o mesmo em Copas passadas, sempre com a justificativa oficial de “visitas técnicas”. Depois ficou claro que o principal objetivo era agradar e fidelizar eleitores.

A mesma estratégia foi repetida por José Maria Marin, Marco Polo Del Nero e Ednaldo Rodrigues.

Em todas essas gestões, a CBF nunca abriu completamente a lista de convidados. Quando vazou uma lista na época do Ednaldo, apareceram familiares, políticos, artistas, autoridades de outros poderes e muitos outros “ilustres”.

Portanto, em alguns pontos, não importa quem esteja no poder: a cartilha continua a mesma.

E você, o que acha disso? Investimento válido ou mais do mesmo de sempre?

Até a próxima!