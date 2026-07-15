Coração, alma e Messi: a Albiceleste é finalista!

Argentina é finalista da Copa do Mundo de 2026!



E não foi só com competência técnica jogando futebol. Teve coração, alma, garra e muita mística envolvidas nisso tudo.

Além do talento condutor de Messi, que quando não faz gol mostra o caminho e ilumina o time inteiro.

Ele é a luz, o maestro, o cara que organiza, vê passes que ninguém enxerga, abre espaços e inspira todo mundo a jogar com mais confiança.



Aos 39 anos, continua sendo o grande diferencial da Albiceleste.A vitória sobre a Inglaterra, com virada por 2 a 1 na semifinal, foi épica e cheia de drama.



Um jogo duro, físico, com muita rivalidade histórica, decidido nos detalhes e com a equipe mostrando resiliência nos momentos mais complicados.



Essa conquista deve diminuir bastante as acusações de que a Argentina é “protegida” ou teve um caminho facilitado. Enfrentaram adversários difíceis, sofreram, lutaram e avançaram com mérito real dentro de campo, calando boa parte dos críticos.



Agora é Espanha x Argentina na grande final de domingo. Um confronto de gigantes, com duas seleções que vêm dominando o cenário recente.



Campeã ou não, essa campanha já entra para a história: mostra o DNA de vencedor, a união do grupo, a experiência de quem sabe sofrer e crescer nos mata-matas.



Se levantar a taça mais uma vez, o bi consecutivo vai enterrar de vez qualquer narrativa de favorecimento — porque dois Mundiais seguidos se ganham com qualidade, mentalidade e coração.



Messi levanta mais uma taça ou será a vez de Yanal?