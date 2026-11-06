CORINTHIANS: 8 pontos para se salvar

Com quatro jogos pela frente, o Corinthians ainda tem margem matemática, mas a margem é estreita e depende de uma reação imediata

PARTIDA ENTRE CORINTHIANS X VITÓRIA, VÁLIDA PELA 31ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADA NA NEO QUÍMICA ARENA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO, NA NOITE DESTA SEGUNDA-FEIRA (19).

O Corinthians, para garantir o não rebaixamento, precisa conquistar cerca de 8 pontos dos 12 que ainda vai disputar (a conta é essa mesmo: 37 pontos atuais + 8 = 45, número que historicamente e pelas projeções atuais costuma ser suficiente para ficar fora da zona de rebaixamento).

Com quatro jogos pela frente, o Corinthians ainda tem margem matemática, mas a margem é estreita e depende de uma reação imediata. Após a 34ª rodada, o Corinthians ocupa a 17ª posição com 37 pontos, um ponto atrás do Internacional (primeiro fora do Z-4) e empatado com o Grêmio. Restam quatro partidas: Botafogo (casa), Atlético-MG (fora), Grêmio (casa, confronto direto) e Remo (fora).

As simulações da UFMG e análises de mercado apontam que o corte de permanência na Série A tende a ficar entre 42 e 45 pontos. Com 44-45 pontos o risco cai bastante; com menos, o cenário continua perigoso e depende dos resultados dos concorrentes diretos (Internacional, Grêmio, Vitória e outros que ainda podem entrar na briga).

Se for rebaixado, os reflexos imediatos são duros — especialmente no financeiro.

Mesmo sendo o clube com a segunda maior torcida do país, a queda para a Série B traria um choque rápido e significativo:

Direitos de TV: É a principal fonte de receita. Na Série A, um clube grande pode receber valores na casa de R$ 80 milhões a R$ 150 milhões (dependendo do contrato e do bloco). Na Série B, o valor cai para cerca de R$ 14-15 milhões líquidos por temporada. A perda no primeiro ano pode ultrapassar R$ 70-100 milhões só nessa linha.

Patrocínios e receitas comerciais: Redução média de 20% a 35% (às vezes mais). Marcas buscam a visibilidade e a audiência da primeira divisão.

Folha salarial e elenco: Cortes se tornam inevitáveis. Jogadores de maior salário costumam sair ou ter contratos renegociados. A dificuldade para atrair reforços de qualidade aumenta, e o clube precisa reestruturar o plantel com jovens da base e jogadores mais acessíveis.

Bilheteria e sócio-torcedor: A grande torcida mitiga parte do impacto. Públicos continuam relevantes na Neo Química Arena (especialmente em clássicos e jogos decisivos), mas há queda natural de engajamento e de ticket médio no primeiro ano (estimativas gerais apontam redução em torno de 20%).

Imagem e gestão: Desgaste de marca e pressão política interna são imediatos. A dívida do clube (já elevada, próxima de R$ 2,7 bilhões em balanços recentes) fica ainda mais difícil de administrar sem o fluxo de caixa da Série A.

Estimativas de mercado para clubes grandes indicam perda total de receitas na casa de R$ 80 a R$ 150 milhões no primeiro ano após o rebaixamento (somando TV, patrocínios, bilheteria e premiações).

A torcida massiva do Corinthians é o principal amortecedor — ela mantém o clube relevante comercialmente e ajuda na recuperação esportiva —, mas não elimina o golpe financeiro. Casos como Vasco e Cruzeiro mostram que a queda não quebra o clube sozinha, mas exige ajustes rápidos de custo que muitos grandes adiam.

O cenário ainda está aberto. Os próximos jogos (especialmente os dois em casa e o confronto direto com o Grêmio) serão decisivos. Conquistar aqueles 8 pontos (ou algo próximo) mantém o Corinthians na Série A. Menos do que isso aumenta bastante o risco de uma temporada de reconstrução na Série B.

Até a próxima.