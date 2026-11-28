Palmeiras é tetracampeão da Libertadores: uma conquista com braços longos

O impacto vai muito além da festa no gramado

PARTIDA ENTRE PALMEIRAS X ESTUDIANTES, VÁLIDA PELA FINAL DA COPA LIBERTADORES, NO ESTÁDIO CENTENARIO-URU, REALIZADO NESTE SÁBADO (28).

O Palmeiras voltou a erguer a taça da Copa Libertadores. Desta vez, no Estádio Centenário, em Montevidéu — o mesmo palco da conquista de 2021 —, o Verdão superou o Estudiantes e conquistou o tetracampeonato continental.

Mais do que o título em si, a vitória representa uma conquista de “braços longos”. O impacto vai muito além da festa no gramado.

Financeiramente, o clube embolsa a maior premiação da história do torneio. Além do que já havia acumulado na campanha (cerca de US$ 9,27 milhões até a semifinal), o título rende US$ 25 milhões só pela final. No total, o Palmeiras ultrapassa os US$ 34 milhões na edição de 2026 — um valor que reforça o caixa e ajuda a sustentar o projeto de Abel Ferreira e Leila Pereira.

Mas o dinheiro é só o começo. O título projeta o clube internacionalmente:

Classificação automática para a Libertadores 2027;

Vaga na Copa Intercontinental da FIFA (com estreia já em dezembro);

Participação na Recopa Sul-Americana 2027 contra o Boca Juniors;

Caminho direto para o Mundial de Clubes de 2029.

Há ainda a exposição. A final foi transmitida em cerca de 194 países, com o Centenário lotado e a presença de figuras como o presidente da FIFA. Essa visibilidade global valoriza a marca Palmeiras, atrai novos patrocínios e aumenta o interesse por seus atletas no mercado.

Em um continente cada vez mais competitivo, ser campeão da América não é apenas levantar a taça. É abrir portas que continuam rendendo por anos — esportivamente, financeiramente e institucionalmente.

O tetra de 2026 entra para a história do Palmeiras não só pelo troféu, mas pelo alcance que carrega.

Até a próxima.