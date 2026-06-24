Duvidar de CR7? Erro clássico

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ouviu de tudo nos últimos dias. Após o empate na estreia da Copa do Mundo, as críticas foram duras: que estava “aposentado”, que “não era mais o mesmo”, que “prejudicava a seleção” e que já era hora de dar lugar aos mais novos. Parecia que o mundo do futebol havia decretado o fim de uma era.

Ontem ele respondeu da única forma que sabe: com gols.

Dois belos tentos na goleada de Portugal 5×0 Uzbequistão, se tornando o primeiro jogador da história a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes (de 2006 até 2026). Um recorde que, mais uma vez, reforça por que ele é considerado por muitos o maior de todos os tempos.

É sempre o mesmo erro. Duvidar de CR7 nunca foi uma boa ideia. O homem joga em outro patamar, onde a idade é só um número, a mentalidade é tudo e a ambição não tem limite. Enquanto muitos atletas já teriam desistido ou aceitado as críticas, ele transforma cada palavra negativa em combustível puro. Cada “acabou”, cada “está lento”, cada dúvida vira motivação para mostrar que ainda há muito a ser feito.

Aos 41 anos ele continua reescrevendo recordes, calando bocas e mostrando que o verdadeiro talento transcende o tempo. Não é sorte, não é momento de inspiração passageira: é caráter, dedicação diária, profissionalismo obsessivo e uma mentalidade vencedora que poucos conseguem igualar.

A lição de hoje fica clara para todos nós, dentro e fora dos campos: Nunca duvide daquele que transformou dúvida em combustível a vida inteira.