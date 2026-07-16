Faixa das Malvinas: Argentina eliminada? Esqueça

A Argentina, logo após a vitória sobre a Inglaterra, abriu em campo uma faixa com a mensagem “As Malvinas são argentinas”.



Isso viola a proibição da FIFA de manifestações políticas em campo (bandeiras, faixas, símbolos etc.).A FIFA já confirmou que o Comitê Disciplinar está analisando os relatórios da partida.



Ainda não adiantou qual seria a punição. O Reino Unido pediu investigação e chamou o ato de “inapropriado”, mas a decisão final é da FIFA.



Alguns chegaram a pedir a eliminação imediata da Argentina da Copa.



Na prática, em casos semelhantes a FIFA costuma aplicar multas (valores na casa de alguns milhares de francos suíços para federações/seleções). Exclusão da semifinal/final ou suspensão de jogadores seria algo extremamente raro e desproporcional, ainda mais numa Copa em andamento e com um tema tão sensível para os argentinos (Guerra das Malvinas de 1982).



A multa é o cenário mais provável — e, na minha opinião, bastante óbvio. No máximo uma advertência ou uma multa um pouco maior, se quiserem dar um recado.



Eliminação? Esqueça.



A Copa vai ser decidida em campo, sem teorias de conspiração.

Até a próxima!