Lesão física também afeta saúde mental do jogador, diz especialista

O foco principal da nossa conversa foi o 'após o Mundial', abordando alguns personagens e eventos ocorridos na competição

Entrevistei Rosana Costa, psicóloga clínica e do esporte. Ela atua com atletas de alto rendimento. É a criadora do “Método Além do Jogo”, trabalha o desenvolvimento emocional de jogadores de futebol, ajudando atletas a lidar com pressão, ansiedade, lesões, autoconfiança e desafios que existem dentro e, principalmente, além do campo.

O foco principal da nossa conversa foi o “após o Mundial”, abordando alguns personagens e eventos ocorridos na competição.

O vídeo integral você pode assistir no podcast da Jovem Pan “Nossa Conversa” no Spotify e também pelo meu canal no Youtube.