Memphis fora: freio de arrumação ou mais um desastre da diretoria?

Memphis Depay não joga mais pelo Corinthians.

A diretoria decidiu não renovar o contrato do holandês.

A decisão pode ser defendida como um freio de arrumação em um clube quebrado e mal gerido. Assumir valores altos por mais dois anos, mesmo reduzidos, era arriscado.

No entanto, ela não é tão óbvia quanto a nota oficial faz parecer. Muitos analistas e parte da torcida argumentam que renovar — com a dívida congelada e o salário menor — sairia mais barato e inteligente do que soltar o jogador.

Ainda por cima, depois de exames feitos, bases acertadas e um “chá de sumiço” da diretoria, a imagem do clube piorou ainda mais.

Em resumo: a diretoria ser um desastre há bastante tempo é um fato.

Não renovar por causa dos valores altos pode ter sido a opção menos pior no curto prazo financeiro.

Mas não há consenso de que tenha sido a mais inteligente.

O tempo vai mostrar se o alívio de caixa compensou a perda de qualidade e o risco de a dívida explodir.

Hoje, sem a renovação, a dívida do Corinthians com Memphis pode chegar perto de 100 milhões de reais numa ação junto à Fifa.

Se tivesse renovado, o clube teria alguns anos para pagar essa conta enorme… ao lado do imenso estoque de dívidas que já carrega.

Em pouco tempo saberemos se essa foi uma das raras decisões corretas da diretoria… ou apenas mais um desastre administrativo.

Qual a sua opinião?