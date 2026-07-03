Não foi uma eliminação… Foi uma consagração de Cabo Verde

Que noite, meus amigos… que NOITE inesquecível!



Cabo Verde entra em campo contra a Argentina, a campeã do mundo, com Messi, com toda a pressão… e simplesmente recusa-se a morrer.Empatou no tempo normal. Empatou quase até o final da prorrogação. Lutou como poucos. E mesmo agora, com o gol da Argentina nos minutos finais, estes guerreiros deixaram o coração no gramado.



Mesmo o jogo terminando… ninguém vai esquecer o que estes Tubarões Azuis fizeram nesta Copa.



Pela primeira vez na história, um país com meio milhão de habitantes chegou aos oitavos de final de um Mundial. Empatou com a Espanha. Segurou o Uruguai. E hoje fez a Argentina suar frio durante mais de 120 minutos.



Vozinha, Duarte, Cabral e todos os outros… vocês não são mais azarão. Vocês são lenda viva.



Cabo Verde sai de campo de cabeça erguida, aplaudido de pé pelo mundo inteiro. Sai com a camisa pesada de suor e o peito explodindo de glória.



Nu sta djunto! Estamos juntos. E esta campanha nunca vai acabar. Porque enquanto houver futebol, haverá espaço para sonhos tão bonitos como o vosso.



Parabéns, Tubarões Azuis. Vocês já ganharam o Mundial… o Mundial dos corações.



Até a próxima.