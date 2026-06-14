Não se empolgue, goleada no Haiti não será teste de verdade

A Seleção brasileira vira a chave e encara o país da América Central na próxima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, na sexta-feira (19)

Após o empate sem brilho contra o Marrocos, a Seleção brasileira vira a chave e encara o Haiti na próxima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, na sexta-feira (19). No papel, é um confronto extremamente desigual. Na prática, porém, pode ser perigoso cair na armadilha da empolgação excessiva.

O Haiti ocupa atualmente a 83ª posição no Ranking FIFA (atualizado em 11 de junho de 2026), logo atrás de Curaçao. É, ao lado da seleção caribenha, uma das equipes mais modestas tecnicamente do torneio.

O valor de elenco de todo o plantel haitiano está avaliado em aproximadamente €55,9 milhões (dados Transfermarkt), o que seria, em média, R$ 328 milhões. Apenas o jovem Rayan (atacante do Bournemouth), da Seleção brasileira, tem valor estimado em €60 milhões, aproximadamente R$ 351,5 milhões, — ou seja, um único jogador brasileiro vale mais que o elenco inteiro do Haiti.

O treinador é o francês Sébastien Migné, de 53 anos. Ele está no cargo desde junho de 2024 e conseguiu o feito histórico de classificar o Haiti para a Copa do Mundo pela segunda vez na história do país. Antes do Haiti, Migné passou pelas seleções da República do Congo, Quênia e Guiné Equatorial. Além de uma breve passagem pelo Marumo Gallants, da África do Sul.

Migné tem experiência em futebol africano e caribenho, mas nenhum título relevante em sua carreira como treinador. É altamente provável que o Brasil vença — e vença com placar elástico. Jogos assim, contra “zebras” na fase de grupos, costumam servir mais para: somar os 3 pontos; recuperar a confiança e dar minutos importantes a jogadores que ainda não atuaram.

Não servirá, porém, para medir a real força de uma seleção candidata ao título. A história recente de Copas mostra que goleadas contra seleções muito inferiores quase nunca são parâmetro confiável. Não há problema em comemorar uma vitória convincente, mas não se empolgue, torcedor, achando que uma goleada no Haiti resolve todos os problemas.

A Seleção ainda precisa mostrar evolução clara em criação, intensidade e consistência defensiva. Só assim terá condições reais de brigar pelo hexa nos mata-matas.