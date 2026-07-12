Como escolher óculos de sol com proteção real para evitar queimaduras na córnea

A fotoceratite age como uma queimadura solar na superfície do globo ocular; entenda os sinais de alerta e o que avaliar na hora de comprar o acessório adequado

Óculos de sol falsificado pode ser mais prejudicial aos olhos do que não usar nada ao sol

A queimadura na córnea, clinicamente chamada de fotoceratite, é uma lesão aguda causada pela exposição excessiva dos olhos à radiação ultravioleta (UV) sem a devida proteção. O problema funciona exatamente como uma queimadura de sol na pele, mas afeta a camada externa e transparente que reveste a frente do globo ocular. A condição gera um quadro inflamatório doloroso que surge horas após o contato com a luz intensa, exigindo cuidados rápidos para evitar o agravamento da lesão e preservar a qualidade da visão.

Sinais de que a superfície ocular sofreu queimadura

A radiação UV atinge os olhos de forma silenciosa e totalmente indolor no exato momento da exposição. Os primeiros sinais da lesão não são imediatos e costumam aparecer entre seis e doze horas após o dano inicial. A pessoa afetada apresenta um quadro agudo que interfere diretamente na capacidade mecânica de manter os olhos abertos.

Os sintomas mais frequentes relatados pelos pacientes incluem:

Dor intensa e sensação de queimação contínua na região dos olhos.

Sensação de areia ou corpo estranho sob as pálpebras .

. Vermelhidão forte e inchaço visível ao redor do globo ocular.

Lacrimejamento excessivo e incontrolável.

Sensibilidade extrema à luz, conhecida clinicamente como fotofobia.

Visão temporariamente embaçada ou turva durante o pico da crise.

Ação invisível da radiação solar e o perigo das lentes falsificadas

O dano à córnea acontece quando os raios UVA e UVB penetram as estruturas oculares em níveis acima do limite tolerável. Esse excesso de radiação ocorre em dias de sol forte na praia, mas também em ambientes com grande reflexo de luz natural, como superfícies de água, areia clara ou neve. A luz refletida atinge o rosto de diferentes ângulos, potencializando o impacto direto nas células superficiais do tecido ocular.

O principal fator de risco para a queimadura é o uso de óculos escuros sem certificação de proteção UV. Quando uma pessoa coloca uma lente escura no rosto, a pupila se dilata naturalmente para compensar a diminuição da luz visível. Se essa lente não tiver o filtro bloqueador contra a radiação, o olho dilatado recebe uma carga ainda maior de raios ultravioleta, tornando o uso de óculos falsificados mais prejudicial do que não usar nada.

Para garantir a segurança oftálmica, o consumidor deve verificar se o produto possui a classificação de proteção UV400, que atesta o bloqueio de 100% dos raios nocivos. No Brasil, a fabricação e a qualidade de óculos de proteção solar são balizadas por normas técnicas rigorosas, como a ABNT NBR ISO 12312-1. É fundamental comprar o acessório em óticas especializadas, exigindo o certificado de garantia do fabricante que comprova a barreira real contra a radiação solar.

Avaliação médica e exames no consultório

O diagnóstico da fotoceratite é essencialmente clínico e deve ser realizado por um oftalmologista em ambiente ambulatorial. O especialista avalia o histórico recente do paciente, perguntando sobre viagens, exposição ao sol ou execução de atividades ao ar livre sem proteção.

Durante a consulta, o médico utiliza um equipamento chamado lâmpada de fenda para examinar as estruturas internas e externas do olho com alta magnificação. Para confirmar a extensão da queimadura na córnea, é comum a aplicação de um colírio especial à base de fluoresceína. Esse corante temporário reage sob uma luz azul projetada pelo médico, evidenciando áreas machucadas, arranhões ou descamações no tecido afetado, permitindo ao especialista classificar a gravidade da lesão.

Alívio da dor e regeneração do tecido ocular

O tratamento da queimadura ocular foca em proporcionar conforto ao paciente enquanto o próprio corpo trabalha na regeneração das células da córnea. Esse processo natural de cicatrização costuma durar de um a três dias. A abordagem inicial exige o afastamento imediato da luz solar e o rigoroso repouso visual em ambientes escuros.

Os médicos costumam prescrever colírios lubrificantes e lágrimas artificiais para manter a superfície do olho bem hidratada, diminuindo o atrito da pálpebra com a área machucada. Compressas frias aplicadas sobre os olhos fechados também são indicadas para reduzir o inchaço local e a sensação de queimação. Em quadros clínicos de dor severa, o oftalmologista pode recomendar analgésicos de uso oral e pomadas oftalmológicas específicas para acelerar a recuperação do tecido.

Dúvidas frequentes sobre proteção contra raios UV

A cor da lente interfere na proteção contra os raios UV?

A tonalidade da lente não tem relação direta com a segurança ocular. Lentes extremamente escuras sem o filtro UV são perigosas, enquanto lentes transparentes de grau podem conter 100% de proteção contra a radiação se receberem o tratamento de bloqueio adequado durante a fabricação.

Quanto tempo demora para a córnea se recuperar da queimadura?

Na grande maioria dos quadros clínicos, o epitélio da córnea se regenera de forma espontânea entre 24 e 48 horas após a lesão, desde que o paciente siga as recomendações médicas e mantenha os olhos lubrificados e longe da luz.

Posso usar colírio anestésico para aliviar a dor da fotoceratite?

O uso de colírios anestésicos sem supervisão médica é terminantemente proibido na oftalmologia. Esse tipo de medicação diminui a sensibilidade e inibe o reflexo natural de piscar, o que pode agravar severamente a lesão e causar danos irreversíveis à estrutura da córnea, levando até mesmo à perda da visão.

A ardência intensa nos olhos pode levar o paciente a buscar alívio rápido por conta própria, mas a automedicação oftalmológica é extremamente perigosa. O uso indiscriminado de substâncias não prescritas mascara a dor e atrasa a cicatrização correta. Diante de qualquer desconforto persistente após a exposição solar, a conduta correta e segura é procurar um serviço de pronto atendimento especializado.

As informações apresentadas nesta reportagem possuem caráter estritamente educativo e preventivo. A leitura deste conteúdo não substitui, em nenhuma hipótese, a avaliação clínica, o diagnóstico preciso e a prescrição de tratamentos por um médico oftalmologista devidamente habilitado.