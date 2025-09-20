Além de dogecoin: Especialista cria robô que investe em memecoins sozinho e pode buscar lucros de até 30.000% 

Robô de memecoins automatiza a caça de tokens com maior potencial de explosão e vai liberar novos acessos em 24 de setembro; veja como testar

Nomes engraçados, ausência de fundamentos e, ainda assim, retornos exponenciais: foi assim que memecoins como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIBA) e Pepe (PEPE) conquistaram espaço no mercado de criptomoedas.

Tal setor de criptomoedas já acumula alta de 660% desde 2021, segundo dados da CoinMarketCap.

Para se ter uma ideia, enquanto o bitcoin (BTC) registrou uma performance de +121% em 2024, memecoins como Pepe (PEPE), Dogwifhat (WIF), Floki (FLOKI) e até mesmo a boa e velha Dogecoin (DOGE) se destacaram, chegando a valorizar +1.448%, +1.118%, +405% e +252%, respectivamente.

É neste cenário de oportunidade que nasceu o Memebot, sistema automatizado criado pela Empiricus Research para ajudar qualquer investidor a buscar lucros de até 30.000% com memecoins. O robô, que se trata do primeiro sistema automatizado da América Latina voltado para memecoins, foi lançado pela primeira vez em junho deste ano, sob o comando do economista pelo Insper e head de criptoativos da casa, Valter Rebelo.

Hoje, o Memebot já conquistou centenas de assinantes — e agora, no dia 24 de setembro, vai liberar um novo lote de acessos para os interessados.

Conheça o Memebot, 1º robô ‘caçador’ de memecoins da América Latina

Você já deve saber que a performance das memecoins está relacionada com a força da comunidade digital e com o engajamento da moeda em redes sociais, como Twitter, Reddit e Discord. Dessa forma, quando o “hype” chega, valorizações de 500%, 1.000% ou até 30.000% não são incomuns.

Porém, apesar desse potencial de retorno gigantesco, investir nesses ativos não é tarefa fácil.

Isso porque, além de existirem milhares de memecoins no mercado, essas criptos são altamente voláteis. Assim, da mesma forma que elas podem subir da noite para o dia, também podem despencar. Portanto, o desafio é justamente saber quando comprar e, principalmente, quando vender. É aqui que o robô da Empiricus pode fazer a diferença.

O Memebot acompanha uma cesta de moedas diariamente, mas só executa operações quando padrões de alta probabilidade são identificados. O sistema busca comprar a memecoin com maior potencial de explosão e vendê-la antes da queda, de forma 100% automática.

Na prática, isso significa ter um “caçador de memecoins” ao seu dispor, trabalhando sem parar em busca das próximas valorizações exponenciais de até 30.000%.

Lucrando com memecoins? Confira os resultados do robô

Desde seu lançamento, no final de junho, o Memebot já protagonizou operações marcantes. Somente nos últimos 2 meses, as posições fechadas incluíram ganhos expressivos, veja:

BANANAS31 : +88,62% de rendimento e +US$ 147,56 em resultado líquido.

FLOKI : +33,77%, com lucro superior a US$ 184.

TURBO : +46,80% em uma única operação, acumulando US$ 113 em PnL.

SPX : +15,62% de valorização, com saída positiva de US$ 66.

É claro que também houve perdas, como no caso de FARTCOIN (-23,08%) ou POPCAT (-7,32%), o que reforça a natureza altamente volátil e arriscada desse mercado.

Apesar de retornos passados não garantirem retornos futuros, o saldo consolidado aponta que a estratégia do Memebot, quando aplicada com disciplina e alocação correta, tem potencial para superar em múltiplas vezes a própria performance do bitcoin no mesmo período.

Mas é importante lembrar: memecoins são ativos especulativos. Diferentemente de bitcoin (BTC) ou ethereum (ETH), elas não carregam fundamentos de utilidade ou tecnologia. Seu valor vem do engajamento comunitário e da especulação pura. Por isso, o especialista Valter Rebelo faz questão de destacar: jamais invista recursos da sua reserva de emergência ou aposte um capital que você não possa perder.

O Memebot deve ser visto como uma ferramenta para alocação tática, com pequenas parcelas do portfólio — mas que podem gerar impacto relevante caso uma das moedas “exploda”.

A partir de 24 de setembro, interessados poderão buscar lucros com o Memebot

A boa notícia para quem ficou de fora das primeiras edições é que a Empiricus Research vai liberar novos acessos ao Memebot no dia 24 de setembro.

Reconhecida como a maior casa de research independente do Brasil, a Empiricus já conta com histórico de recomendações que geraram valorizações históricas, como ativos que chegaram a render 28.000%.

Os interessados poderão se inscrever gratuitamente na lista prioritária, garantindo a chance de conhecer a ferramenta em primeira mão. O processo é simples: basta clicar no botão abaixo, preencher seus dados e aguardar as instruções por e-mail. Assim, mais informações serão enviadas para você.

