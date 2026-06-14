Prefeito afirma que acidente foi uma "fatalidade" e diz que imagens de câmeras instaladas na concessionária poderão auxiliar a investigação; ele também confirmou que ninguém se feriu além dos ocupantes das aeronaves

'Dois pilotos experientes', diz Cavaliere sobre vítimas de colisão de helicópteros no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou neste domingo (14) que os pilotos que morreram na colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense, eram profissionais experientes e atuavam na formação de outros aviadores.

“Uma tragédia. Uma fatalidade. Algo absolutamente fora do comum, uma colisão entre dois helicópteros. Dois pilotos experientes que eram inclusive instrutores de outros pilotos”, declarou.

O acidente deixou seis mortos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo Cavaliere, não há registro de vítimas além das pessoas que estavam a bordo das aeronaves.

O prefeito destacou que as circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas e que a apuração ficará sob responsabilidade dos órgãos competentes.

“O Cenipa vai apurar e investigar. A partir dessa investigação teremos mais informação. A Polícia Civil já fez a perícia. Ainda faltam duas vítimas para serem liberadas para o IML”, disse. Pouco depois da fala, as autoridades confirmaram que as duas vítimas que faltavam que haviam sido retiradas do local.

Segundo ele, a prioridade neste momento é concluir os procedimentos de identificação das vítimas e aguardar os resultados das investigações.

“É uma grande mobilização. Cabe às autoridades competentes, cada um fazendo sua parte, apurar o que aconteceu nesse acidente”, afirmou.

Destinos ainda aguardam confirmação oficial

Cavaliere informou que relatos obtidos junto a familiares e proprietários das aeronaves apontam que os helicópteros seguiam para destinos diferentes no momento da colisão.

“A informação aqui do local por parte das famílias e dos proprietários é que uma aeronave estava indo para Angra dos Reis e outra para a serra do Rio de Janeiro. Mas informações oficiais ainda serão confirmadas e precisamos aguardar”, declarou.

O prefeito em exercício também afirmou que os nomes das vítimas só serão divulgados após a conclusão dos procedimentos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

“Por respeito às famílias, só vamos divulgar as identidades após todas as vítimas serem liberadas para o IML”, explicou.

Câmeras vão ajudar investigação

A queda das aeronaves ocorreu em uma área privada, no pátio de uma concessionária de veículos às margens da Avenida das Américas. De acordo com Cavaliere, o local possui diversas câmeras de monitoramento que poderão fornecer informações importantes para os investigadores.

“A queda aconteceu num terreno privado, no pátio de uma concessionária privada e tem muitas câmeras. Essas imagens poderão ajudar na investigação”, afirmou.

O prefeito em exercício acrescentou que o acidente causou impactos temporários no trânsito e assustou moradores da região, mas a expectativa é de normalização gradual da área.

“Impacto no trânsito, impacto aqui no entorno. Claro que os moradores ficaram assustados, mas aos poucos a gente vai retomando a normalidade”, concluiu.