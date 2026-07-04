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Economia

Datafolha: brasileiros preferem pagar menos impostos do que ter serviço público gratuito

Pesquisa também mostra que maioria dos homens optam por menos tributos, enquanto maior parte das mulheres escolhem os serviços sem custo

Estadão Conteúdo

Datafolha: brasileiros preferem pagar menos impostos do que ter serviço público gratuito
Brasileiros preferem pagar menos impostos do que ter serviço público gratuito Divulgação

Cresce o número de brasileiros que preferem pagar menos impostos do que receber como contrapartida serviços públicos gratuitos, mostra pesquisa Datafolha. O levantamento aponta que 50% dos entrevistados querem pagar menos tributos, ante 44% que afirmaram preferir acesso grátis a serviços como saúde e educação.

Em 2022, quando o Datafolha fez pesquisa semelhante, 46% preferiam pagar menos impostos e 48% queriam pagar mais impostos tendo como contrapartida serviços gratuitos.

Na pesquisa divulgada agora, quando a divisão é por gênero, os homens (56%) preferem pagar menos impostos. Entre mulheres, 44% afirmaram que preferem pagar menos impostos, e 50% por pagar mais.

Na divisão da pesquisa entre eleitores, 35% dos que afirmam votar em Luiz Inácio Lula da Silva preferem pagar menos impostos, enquanto nos simpatizantes de Flávio Bolsonaro, o número sobe para 65%. Na preferência de pagar mais impostos e receber serviços públicos gratuitos, o porcentual é 59% nos eleitores de Lula e 29% nos do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada de forma presencial nos dias 17 e 18 de junho, com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% – as margens são maiores nos recortes da população. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.