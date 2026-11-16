A moeda norte-americana avançou 2,15% no pregão desta segunda-feira (16) em meio a preocupação do mercado financeiro com o ajuste fiscal e as incertezas da equipe econômica no Lula 4

O dólar comercial registrou alta de 2,15% nesta segunda-feira (16) e fechou cotado a R$ 5,77, o maior valor desde 17 de abril de 2025, quando a moeda norte-americana estava a R$ 5,80. A moeda abriu o pregão, às 9h, em R$ 5,68 e avançou ao longo do dia até atingir a máxima de R$ 5,79.

A alta reflete a preocupação dos investidores com o ajuste fiscal em meio à tramitação do pacote no Congresso Nacional. A proposta do governo federal estima uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027. Na quinta-feira (12), o Senado aprovou o texto-base da medida, mas ficou pendente a análise de quatro destaques para o envio do projeto à Câmara dos Deputados.

Também causou ruído no mercado financeiro a informação noticiada por alguns jornais sobre a possibilidade de o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assumir o Ministério da Fazenda.

No entanto, conforme noticiado pela Jovem Pan, integrantes da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam como remota a chance de Mercadante ficar à frente da pasta. Na avaliação de aliados do chefe do Executivo, a resistência do mercado financeiro ao presidente do BNDES pesa na escolha.

Lula procura alguém com boa aceitação na Faria Lima para comandar a Fazenda. Entre os cotados estão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Alckmin tem trânsito no mercado financeiro. Fonteles, que já comandou a Secretaria da Fazenda do Piauí, disse publicamente que nunca discutiu com Lula a possibilidade de assumir um cargo no próximo governo.