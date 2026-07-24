Governo libera R$ 5,7 bilhões do orçamento de 2026 para gastos de ministérios

A medida foi indicada no relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre, divulgado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento

O Governo Federal anunciou, por meio de sua equipe econômica, nesta sexta-feira (24), que irá liberar R$ 5,7 bilhões para gastos relacionados a ministérios no orçamento de 2026.

A medida foi indicada no relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre, divulgado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Apesar da liberação, R$ 17,9 bilhões continuam bloqueados. Em maio, o valor anunciado de contenção era de R$ 23,7 bilhões.

O valor foi liberado porque o governo diminuiu a estimativa para as despesas previstas para 2026. O dinheiro será aliviado em gastos livres dos ministérios, ou seja, os que não são obrigatórios.

Gastos livres incluem despesas administrativas, investimentos, verbas para universidades federais, fiscalização ambiental, entre outros.

Segundo o anúncio, o detalhamento de quais ministérios serão contemplados pela medida será publicado no dia 30 de julho.

O governo prevê no relatório a diminuição de despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e outros.

Porém, gastos obrigatórios com controle de fluxo em saúde, abono e seguro-desemprego devem aumentar.