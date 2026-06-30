Imposto de importação para carros elétricos sobe nesta quarta-feira

O imposto de importação para veículos elétricos e híbridos sofre um novo reajuste a partir desta quarta-feira (1º). O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, confirmou na semana passada que o cronograma de elevação das alíquotas não sofreu alterações, mesmo com a manutenção de cotas para importação sem imposto voltadas a veículos desmontados.

“Há três anos começamos um cronograma de elevação do imposto de importação que vai chegar a 35% para todos os veículos. Esse cronograma não foi alterado, não houve nenhuma modificação”, afirmou o ministro durante participação no programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC. Segundo o planejamento, o valor máximo da alíquota será efetivado integralmente a partir de julho.

A medida visa incentivar a produção nacional. Segundo o governo, a existência de uma cota com isenção serve para atender montadoras que ainda estão em processo de instalação no país. “Dentro da cota o imposto é zero; acima dela, chega a 35%. Essa decisão foi tomada porque essas montadoras estão se instalando no país para produzir, o que gera emprego e renda”, explicou Márcio Elias.

Apesar das pressões do setor automotivo, o ministro reforçou que o cenário para a indústria interna é positivo. Ele destacou que o diálogo com o mercado é constante e que o Brasil deve bater recordes de produção e vendas este ano, superando a marca de um milhão de veículos produzidos apenas no mês de maio.

Para o governo, o aumento da taxação sobre os importados é uma ferramenta estratégica para fortalecer a indústria nacional em um momento de retração em mercados externos tradicionais, como a Argentina.

*Com informações do Estadão Conteúdo