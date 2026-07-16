MDIC diz que 57% das exportações do Brasil aos EUA não serão afetadas pela nova tarifa

O ministro Márcio Elias Rosa afirmou que a sobretaxa de 25% atingirá cerca de 15% dos produtos brasileiros

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse nesta quinta-feira (16) que a tarifa adicional de 25% não afetará cerca de 57% das exportações do Brasil aos Estados Unidos. Em entrevista a jornalistas, reiterou que o governo federal dará atendimento prioritário aos setores atingidos pela sobretaxa.

Rosa disse que a tarifa adicional afeta os setores de madeira, máquinas, equipamentos elétricos, móveis, mobiliário, produtos de cerâmica e açúcar. Segundo o ministro, corresponde a cerca de 15% das exportações brasileiras ou US$ 5,8 bilhões, com base nos dados de 2025.

O chefe da MDIC afirmou que o governo federal intensificará o programa de diversificação do mercado para amenizar os efeitos da sobretaxa. De acordo com Rosa, por meio da iniciativa, a participação dos Estados Unidos no mercado exportador brasileiro caiu de 12,1% para 9,4%.