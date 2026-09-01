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Macroeconomia

PIB brasileiro tem 5º maior crescimento do mundo no 2º trimestre; leia ranking

Brasil ficou à frente de grandes economias, como os Estados Unidos e a China

Agência Brasil

Colheitadeira colhe o milho em uma plantação no município de Sorriso, no norte do estado do Mato Grosso.
Brasil registrou crescimento de 0,5% no PIB Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

O crescimento de 0,5% da economia brasileira na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026 coloca o país como dono da quinta maior alta do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país) nessa comparação entre trimestres imediatamente seguidos, à frente de países como Estados Unidos e China.

O ranqueamento foi divulgado pela agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), órgão ligado às Nações Unidas.

O ranking leva em consideração 50 países que já divulgaram o resultado do PIB do segundo trimestre. O topo é ocupado pela Irlanda, com expansão de 1%.

Além de figurar na quinta posição, o Brasil apresenta desempenho superior à média dos países (0,2%), dos países da Zona do Euro (0,1%) e do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).

De acordo com boletim da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, a variação positiva do PIB no segundo trimestre veio acima das expectativas de mercado, que acreditava em alta de 0,4%.

Confira os 20 países mais bem colocados no ranking de crescimento de PIB no segundo trimestre:

  • Irlanda: 1%
  • Indonésia: 0,9%
  • Angola: 0,7%
  • Malásia: 0,6%
  • Brasil: 0,5%
  • Eslovênia: 0,4%
  • Lituânia: 0,4%
  • Suécia: 0,4%
  • Estados Unidos: 0,4%
  • Sérvia: 0,4%
  • Suíça: 0,4%
  • Singapura: 0,3%
  • México: 0,3%
  • Tunísia: 0,3%
  • Taiwan: 0,3%
  • Colômbia: 0,3%
  • Turquia: 0,3%
  • Polônia: 0,2%
  • China: 0,2%
  • Canadá: 0,2%

Maiores economias

O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição de vida. É possível, por exemplo, um país ter PIB alto e padrão de vida relativamente baixo, assim como pode haver nação com PIB baixo e altíssima qualidade de vida.

A Austin Rating compara também os países por tamanho do PIB. O Brasil era a 11ª maior economia em 2025. Em 2026, subiu para a décima posição. A projeção é que ultrapasse a Rússia e alcance o nono lugar em 2027.

Veja o tamanho das 15 maiores economias do mundo

  1. Estados Unidos: US$ 32,38 tri
  2. China: US$ 20,85 tri
  3. Alemanha: US$ 5,45 tri
  4. Japão: US$ 4,38 tri
  5. Reino Unido: US$ 4,26 tri
  6. Índia: US$ 4,15 tri
  7. França: US$ 3,60 tri
  8. Itália: US$ 2,74 tri
  9. Rússia: US$ 2,66 tri
  10. Brasil: US$ 2,64 tri
  11. Canadá: US$ 2,51 tri
  12. Austrália: US$ 2,12 tri
  13. México: US$ 2,12 tri
  14. Espanha: US$ 2,09 tri
  15. Coreia: US$ 1,93 tri

A melhor posição já alcançada pelo Brasil foi a sétima maior economia, de 2011 a 2014.

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