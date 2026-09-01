PIB desacelera e cresce 0,5% no segundo trimestre de 2026, diz IBGE

Alta ocorre após crescimento de 1,1% no primeiro trimestre; informações foram divulgadas nesta terça-feira (1º) pelo instituto

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026, na comparação com os três primeiros meses do ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (1º). O resultado representa uma desaceleração em relação à alta de 1,1% registrada no primeiro trimestre.

O PIB reúne o valor dos bens e serviços produzidos no país e é usado para medir o desempenho da atividade econômica. A comparação entre trimestres considera a série com ajuste sazonal, que elimina efeitos típicos de determinadas épocas do ano.

No primeiro trimestre, a economia havia crescido 1,1% em relação ao último trimestre de 2025. Naquele período, a agropecuária avançou 2%, enquanto a indústria cresceu 1% e os serviços, 0,5%.

Menor ritmo da atividade econômica

A desaceleração ocorre em um cenário de menor ritmo da atividade econômica ao longo do segundo trimestre. Indicadores divulgados antes do PIB oficial mostraram comportamentos distintos entre os setores, com avanço da indústria e da agropecuária e variação negativa dos serviços na prévia calculada pelo Banco Central (BC).

O resultado do PIB é acompanhado também pelas comparações com o mesmo período do ano anterior e pelo acumulado em quatro trimestres. Esses indicadores permitem observar o comportamento da economia em períodos mais longos, além da variação entre dois trimestres consecutivos.

Em 2025, o PIB brasileiro cresceu 2,3% e alcançou R$ 12,7 trilhões em valores correntes, segundo o IBGE.