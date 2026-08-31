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Macroeconomia

Governo estima aumento do salário mínimo para R$ 1.741 em 2027

O ministro da Fazenda havia antecipado o valor antes do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional

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Imagem da Carteira de Trabalho
A proposta de reajuste vale para a Previdência e benefícios indexados ao piso Tony Winston/Agência Brasília

O governo federal apresentou nesta segunda-feira (31) ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027. A estimativa do Executivo é de que o salário mínimo aumente para R$ 1.741.

O valor proposto valerá também para a Previdência e benefícios sociais indexados ao piso. O reajuste projetado pelo governo representa uma alta de 7,4% em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.621.

Na última segunda-feira (24), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia antecipado a nova estimativa do salário mínimo para 2027. Anteriormente, o governo projetava o valor em R$ 1.717.

A nova previsão reflete uma projeção de inflação maior (4,93%) pela Secretaria de Política Econômica, influenciada por possíveis impactos do El Niño nos preços dos alimentos.

O cálculo segue a política de valorização, que soma a inflação à variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, com o limite de 2,5% estabelecido pelo arcabouço fiscal para a expansão dos gastos.

Com informações de Estadão Conteúdo

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