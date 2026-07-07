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Economia

Mais de 330 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros

Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários

Estadão Conteúdo

Donald Trump
Donald Trump EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301.

Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.

Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O governo Trump justificou a taxação em razão de “políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal”.

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.

Veja 30 empresas que se manifestaram:

  • Archer Daniels Midland (ADM) – agronegócio
  • Bauducco Foods Inc. – alimentos
  • Becton, Dickinson and Company – tecnologia médica
  • Builders FirstSourc – materiais de construção
  • Caterpillar Inc. – máquinas e equipamentos
  • Celanese Corporation – química
  • Cleveland-Cliffs Inc. – mineração e siderurgia
  • Coca-Cola Company – bebidas
  • Companhia Siderúrgica Nacional – siderurgia
  • Dow – química
  • Eastman Chemical Company – química
  • eBay – comércio eletrônico
  • Faber-Castell – papelaria e materiais de escrita
  • Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. – materiais de construção
  • JBS S.A. – alimentos
  • Kimberly-Clark Corporation – higiene
  • Klabin S.A. – papel e celulose
  • Louis Dreyfus Company – agronegócio
  • Nestlé – alimentos
  • Nucor Corporation – siderurgia
  • Olin Winchesater, LLC – defesa e munições
  • Philip Morris – tabaco
  • Siemens Energy – energia
  • Steel Dynamics, Inc. – siderurgia
  • Suzano S.A. – papel e celulose
  • Sylvamo – papel e celulose
  • Taurus Holdings, Inc. – defesa e armas
  • Tesla, Inc. – indústria automotiva
  • Tramontina – bens de consumo
  • WEG Electric Corp. – máquinas e equipamentos

Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:

  • Governo do Brasil
  • Câmara Americana de Comércio para o Brasil
  • Confederação Nacional da Indústria – principal entidade da indústria brasileira
  • Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – principal federação da indústria brasileira
  • Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – principal entidade do agronegócio brasileiro
  • Indústria Brasileira de Árvores – principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose
  • Associação Brasileira da Indústria Química – principal entidade da indústria química brasileira
  • Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – principal entidade da indústria brasileira de alimentos
  • União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia – principal entidade do setor sucroenergético brasileiro
  • Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos

A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.

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