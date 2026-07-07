Mais de 330 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros
Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301.
Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).
O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.
Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
O governo Trump justificou a taxação em razão de “políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal”.
As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.
Veja 30 empresas que se manifestaram:
- Archer Daniels Midland (ADM) – agronegócio
- Bauducco Foods Inc. – alimentos
- Becton, Dickinson and Company – tecnologia médica
- Builders FirstSourc – materiais de construção
- Caterpillar Inc. – máquinas e equipamentos
- Celanese Corporation – química
- Cleveland-Cliffs Inc. – mineração e siderurgia
- Coca-Cola Company – bebidas
- Companhia Siderúrgica Nacional – siderurgia
- Dow – química
- Eastman Chemical Company – química
- eBay – comércio eletrônico
- Faber-Castell – papelaria e materiais de escrita
- Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. – materiais de construção
- JBS S.A. – alimentos
- Kimberly-Clark Corporation – higiene
- Klabin S.A. – papel e celulose
- Louis Dreyfus Company – agronegócio
- Nestlé – alimentos
- Nucor Corporation – siderurgia
- Olin Winchesater, LLC – defesa e munições
- Philip Morris – tabaco
- Siemens Energy – energia
- Steel Dynamics, Inc. – siderurgia
- Suzano S.A. – papel e celulose
- Sylvamo – papel e celulose
- Taurus Holdings, Inc. – defesa e armas
- Tesla, Inc. – indústria automotiva
- Tramontina – bens de consumo
- WEG Electric Corp. – máquinas e equipamentos
Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:
- Governo do Brasil
- Câmara Americana de Comércio para o Brasil
- Confederação Nacional da Indústria – principal entidade da indústria brasileira
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – principal federação da indústria brasileira
- Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – principal entidade do agronegócio brasileiro
- Indústria Brasileira de Árvores – principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose
- Associação Brasileira da Indústria Química – principal entidade da indústria química brasileira
- Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – principal entidade da indústria brasileira de alimentos
- União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia – principal entidade do setor sucroenergético brasileiro
- Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos
A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.