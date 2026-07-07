Mais de 330 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros

Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários

Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301.

Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.

Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O governo Trump justificou a taxação em razão de “políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal”.

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.

Veja 30 empresas que se manifestaram:

Archer Daniels Midland (ADM) – agronegócio

Bauducco Foods Inc. – alimentos

Becton, Dickinson and Company – tecnologia médica

Builders FirstSourc – materiais de construção

Caterpillar Inc. – máquinas e equipamentos

Celanese Corporation – química

Cleveland-Cliffs Inc. – mineração e siderurgia

Coca-Cola Company – bebidas

Companhia Siderúrgica Nacional – siderurgia

Dow – química

Eastman Chemical Company – química

eBay – comércio eletrônico

Faber-Castell – papelaria e materiais de escrita

Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. – materiais de construção

JBS S.A. – alimentos

Kimberly-Clark Corporation – higiene

Klabin S.A. – papel e celulose

Louis Dreyfus Company – agronegócio

Nestlé – alimentos

Nucor Corporation – siderurgia

Olin Winchesater, LLC – defesa e munições

Philip Morris – tabaco

Siemens Energy – energia

Steel Dynamics, Inc. – siderurgia

Suzano S.A. – papel e celulose

Sylvamo – papel e celulose

Taurus Holdings, Inc. – defesa e armas

Tesla, Inc. – indústria automotiva

Tramontina – bens de consumo

WEG Electric Corp. – máquinas e equipamentos

Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:

Governo do Brasil

Câmara Americana de Comércio para o Brasil

Confederação Nacional da Indústria – principal entidade da indústria brasileira

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – principal federação da indústria brasileira

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – principal entidade do agronegócio brasileiro

Indústria Brasileira de Árvores – principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose

Associação Brasileira da Indústria Química – principal entidade da indústria química brasileira

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – principal entidade da indústria brasileira de alimentos

União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia – principal entidade do setor sucroenergético brasileiro

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos

A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.