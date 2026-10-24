Escalada dos juros, os riscos no horizonte e as lições do passado

A discussão sobre as contas públicas brasileiras costuma ser canalizada para o resultado primário, a métrica que afere a diferença entre o que o Estado arrecada e o que gasta com o custeio da máquina e serviços públicos. Contudo, a real dimensão da saúde financeira do país reside no resultado nominal, que incorpora a pesada fatura dos juros da dívida pública. Nos últimos doze meses, encerrados em agosto de 2026, segundo dados oficiais do Banco Central, as despesas do setor público consolidado apenas com o pagamento de juros atingiram a marca de R$ 1,182 trilhão — o equivalente a cerca de 8,86% do Produto Interno Bruto (PIB). Para compreender a gravidade desse volume financeiro, basta observar o custo de oportunidade no Orçamento da União, no qual essa despesa financeira representa cerca de quatro vezes e meia o orçamento anual da Saúde (cerca de R$ 270 bilhões), mais de cinco vezes o da Educação (cerca de R$ 230 bilhões) e mais de seis vezes o montante destinado aos investimentos públicos em infraestrutura e logística.

Se esse número reflete uma oscilação passageira ou um ciclo duradouro, é preciso observar a sequência histórica acumulada nos meses de agosto dos últimos cinco anos. Em agosto de 2022, a conta anual de juros girava em R$ 575 bilhões (cerca de 5,8% do PIB). Em agosto de 2023, sob o impacto do ciclo de aperto monetário para combater a inflação pós-pandemia, o montante subiu para R$ 689,4 bilhões (6,6% do PIB). O avanço prosseguiu em agosto de 2024, quando a fatura alcançou R$ 855 bilhões (7,46% do PIB), saltou para R$ 946,5 bilhões (7,61% do PIB) em agosto de 2025 e rompeu a marca histórica de R$ 1,182 trilhão (8,86% do PIB) em agosto de 2026. Em um intervalo de cinco anos, o desembolso do Estado com encargos financeiros mais que dobrou, comprovando que o país vive um avanço inercial das suas despesas com dívida.

Essa trajetória acende o alerta para os riscos de médio e longo prazo, evocando um inevitável paralelo com a severa crise vivida entre 2015 e 2016. Naquele período, o desajuste das contas públicas e a elevação da taxa Selic levaram as despesas com juros nominais a superarem 10% do PIB, resultando em retração, desemprego elevado e forte restrição ao crédito. Contudo, o cenário atual guarda uma diferença crucial no ambiente externo. Durante a recessão de 2015, os grandes bancos centrais do mundo — como o Federal Reserve nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu — praticavam taxas de juros zeradas ou negativas, garantindo liquidez abundante no mercado internacional. Hoje, as economias centrais sustentam juros mais altos para conter suas próprias pressões inflacionárias, reduzindo o apetite por risco e encarecendo a captação de recursos para países emergentes.

A combinação de um orçamento doméstico engessado por despesas obrigatórias com um cenário global menos permissivo torna o horizonte brasileiro desafiador. Se o país mantiver o crescimento pautado em expansão de gastos sem ancoragem fiscal crível, a política monetária continuará sobrecarregada, preservando os juros reais no topo das estatísticas internacionais. Os efeitos dessa escolha não provocam apenas uma severa compressão operacional nas empresas e o endividamento continuado das famílias; eles comprometem a taxa de investimento do país, reduzem a produtividade e limitam a capacidade de crescimento do PIB nos anos seguintes. Romper esse ciclo exige reformas estruturais no gasto público para conter a sangria da dívida e assegurar a estabilidade econômica diante de um cenário global muito mais exigente.