Parceiros dobraram vendas no 11.11 e a empresa abriu 120 centros logísticos em um ano; e-commerce deve movimentar R$ 13,3 bilhões em quatro dias, com ticket médio menor

A Amazon projeta a maior Black Friday de sua história no Brasil. A empresa reúne mais de 100 mil vendedores independentes no marketplace, dos quais 99% são pequenas e médias empresas, segundo a companhia.

A presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman, lançou na segunda-feira (23) a campanha Black dos Sonhos. A ação inclui uma vitrine reservada a ofertas de pequenas e médias empresas brasileiras.

Para o lojista, a data traz uma pergunta de gestão: quanto do faturamento da sua empresa depende de um único canal de venda?

Vendedores parceiros dobraram vendas no 11.11

Em 11 de novembro, data conhecida como 11.11, os vendedores parceiros da Amazon no Brasil registraram o dobro de vendas em relação ao mesmo dia do ano passado.

A Amazon afirma que as vendas dos lojistas que usam o Fulfillment by Amazon (FBA) também dobraram no último ano. No serviço, a empresa assume a armazenagem, a embalagem e a entrega dos produtos. A rede tem 350 centros logísticos, com mais de 120 unidades adicionadas desde a última Black Friday, uma média de dois por semana.

Mais pedidos, mas com valor médio menor

A Confi, responsável pela plataforma Neotrust, em parceria com a entidade E-Commerce Brasil, projeta que a Black Friday movimente R$ 13,3 bilhões no e-commerce brasileiro entre 26 e 29 de novembro. A alta é de 20,7% sobre o mesmo período de 2025. A expectativa é de 69,4 milhões de produtos vendidos, avanço de 15,4%

O crescimento vem com ticket menor. De janeiro a setembro, os pedidos online cresceram 34,9%, contra 16,9% do faturamento, e o ticket médio recuou 13,4%, segundo a Neotrust.

A data pesa no caixa do setor. Em 2025, os quatro dias da Black Friday responderam por 23,5% dos R$ 46,98 bilhões faturados pelo e-commerce em novembro.

Dependência do canal e disputa por margem

Segundo a Exame, o cenário de crise no varejo pode favorecer a concentração das vendas em um grupo menor de empresas, especialmente marketplaces, que já vinham ganhando espaço ao longo do ano.

A Amazon firmou neste ano parcerias com grandes varejistas, como Magazine Luiza e Carrefour. Em entrevista à Exame, a empresa citou também a chegada da Casas Bahia à sua loja. Os vendedores independentes passam a dividir a vitrine com marcas de grande porte.

As regras da campanha também afetam quem vende como parceiro. Às 16h10 de quinta-feira (26), a aba de cupons da loja listava 75 descontos, segundo levantamento do site Antihype. Na lista de nove cupons detalhada pelo site, cinco exigiam item vendido e entregue pela própria Amazon, e um valia para itens de vendedores parceiros. O Antihype avalia que quase todos os cupons exigem assinatura Prime, aplicativo ou produto vendido pela Amazon.

Segundo a Amazon, o e-commerce representa 17% do varejo nacional, contra mais de 40% em economias maduras. A empresa vê nesse espaço a oportunidade de crescer no país.