O Consumidor.gov.br, plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), recebeu 2,44 milhões de reclamações finalizadas entre janeiro e julho de 2026. A alta foi de 110,8% sobre o mesmo período de 2025, segundo levantamento do portal Consumo em Pauta com dados da plataforma.

No período, a nota média dada pelos consumidores ao atendimento caiu de 2,66 para 2,37, em uma escala de 1 a 5. Em nenhum dos sete meses de 2026 a nota superou a do mesmo mês do ano anterior.



Serviços financeiros no topo



Os serviços financeiros concentraram 61,8% das queixas, ante 54,9% em 2025, com 1,51 milhão de registros. A taxa de reclamações respondidas pelas empresas recuou de 96,73% para 94,6%.

A parcela de consumidores que avaliaram o atendimento e disseram ter o problema resolvido caiu de 46,34% para 37,14%. Já o índice oficial de solução, que inclui casos encerrados sem avaliação, ficou praticamente estável, em 80,5%.



Queixas crescem mais que a base



O volume de reclamações, sozinho, não indica piora no serviço, porque precisa ser confrontado com o tamanho da base de clientes. No entanto, quando as queixas crescem em ritmo muito superior ao número de usuários ou ao faturamento, o dado pode sinalizar que a infraestrutura de atendimento e pós-venda não acompanhou a expansão comercial.

O Nubank passou de 44,2 mil reclamações entre janeiro e julho de 2025 para 139 mil no mesmo período de 2026, alta de 214%. Em um ano, a base de clientes cresceu 13%, para 139 milhões ao fim de junho, segundo o balanço do segundo trimestre. Desse total, quase 118 milhões estavam no Brasil.

Em junho, o banco liderou o ranking mensal da plataforma, com 22,7 mil queixas, todas respondidas. Entre os consumidores que avaliaram o atendimento, 21,6% consideraram o problema resolvido, ante 12,6% em janeiro. A nota média foi de 1,98.

No balanço do segundo trimestre, a Nu Holdings informou que o modelo de inteligência artificial NuFormer orienta decisões relacionadas ao atendimento ao cliente, além de áreas como análise de crédito e crescimento. A companhia, porém, não relacionou essa iniciativa ao aumento das reclamações registrado no Consumidor.gov.br.



Crescer e melhorar



O Mercado Livre também registrou aumento de reclamações, de 15,7 mil para 49,7 mil. Mesmo assim, elevou o índice oficial de solução de cerca de 81,1% para 85,8%.

Em junho, a empresa teve a maior taxa de problemas resolvidos entre as 15 mais reclamadas, de 72%, e nota média de 3,44. O contraste indica que crescer em clientes e operações não leva, necessariamente, à piora da experiência, e que a forma de medir muda a leitura dos dados.



Além da nota



A medição é ponto de debate entre especialistas em experiência do cliente. A consultoria americana Forrester Research avalia o atendimento em três dimensões: eficácia, facilidade e emoção na interação com a marca.

Em 2026, o índice de experiência do cliente da Forrester nos Estados Unidos subiu pela primeira vez desde 2021, após quatro anos de queda, com melhora nas três dimensões. Segundo a consultoria, as notas ainda estão ligeiramente abaixo das de 2024, e serão necessários anos seguidos de avanço para confirmar a reversão.