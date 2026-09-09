Tudo começou com uma rescisão paga em bananas. Agora, eles esperam um faturamento de R$70 milhões para 2026

'Bananas is my business': Banfruty tem mais de 500 pontos de venda e portfólio que já vai além da fruta mais popular do Brasil

Em entrevista concedida em 21 de agosto ao Jovem Pan Business, Diego Oliveira, gerente comercial da Banfruty, distribuidora de frutas fundada em 1996 e sediada em Caieiras, na Grande São Paulo, contou a trajetória da empresa, hoje uma das principais fornecedoras de banana do estado. Administrada pela de forma mista pelas duas gerações de fundadores, a companhia completa 30 anos em 2026.

A origem do negócio remete a uma história pouco convencional. Os pais de Diego trabalhavam em uma distribuidora de frutas menor, que enfrentava dificuldades financeiras e problemas societários. Ao serem desligados, o dono da empresa anterior disse não ter dinheiro para pagar a rescisão em espécie e propôs uma alternativa: quitar o valor em mercadoria, já que era também produtor de banana. Foi esse pagamento em fruta, somado ao relacionamento já construído com clientes, que deu origem ao negócio.

Nesse percurso, a empresa passou por cinco centros de distribuição. O atual, inaugurado há dois anos, na divisa com a capital paulista, também marcou uma mudança de estratégia comercial: durante 28 anos, a Banfruty trabalhou exclusivamente com os cinco tipos de banana (nanica, maçã, terra, prata e ouro); nos últimos dois anos, o portfólio se ampliou para outras frutas, como mamão formosa, manga, melancia, abacaxi e maracujá, além de uma linha de ovos iniciada neste ano.

Na mesma frente de diversificação, a empresa desenvolveu marca própria de banana chips, a Nanikinha, sem gordura trans, lactose ou glúten, além de uma linha de banana kids, voltada ao público infantil, com bandeja de bananas soltas e uma fita para colorir estampada com a mascote Nico. Segundo Diego, a ideia é atrair crianças acostumadas a ultraprocessados para o consumo de fruta in natura.

Atualmente a distribuidora movimenta de 400 a 500 toneladas de banana por semana, com presença em mais de 500 pontos de venda em todo o estado, exceto na região de Ribeirão Preto, Rio Preto e Barretos, a cerca de 600 quilômetros do centro de distribuição. Segundo Diego, esse volume deve levar o faturamento da empresa a R$70 milhões em 2026. Para sustentar a operação, a Banfruty mantém produção rural própria no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, e complementa com parcerias em fazendas de diferentes regiões do país, de forma a compensar as diferenças de safra entre estados.

Por ora, a empresa não exporta. Diego explica que a logística marítima é pouco viável para a banana, dada a limitação de shelf life da fruta, e que os grandes exportadores brasileiros já estão concentrados no Rio Grande do Norte e no Ceará, próximos aos portos de Suape e Pecém, com rota de cerca de 11 a 12 dias até a Europa. A empresa avalia, no entanto, o modal aéreo para atender comunidades latinas em cidades como Miami e Nova York, habituadas ao consumo de banana prata, com entrega em menos de 24 horas. Segundo o gerente comercial, o movimento ainda está em estudo e pode avançar nos próximos meses ou no próximo ano.

Um dos diferenciais destacados por Diego é a atuação no ponto de venda, com degustações e exposições diferenciadas para estimular o consumo de itens de menor giro, como a banana da terra. Outra frente é a distribuição de itens específicos, caso da banana ouro, pouco disponível na Grande São Paulo, mas frequente no litoral norte, onde o consumidor tem outro hábito de compra.

A empresa passou ainda a operar um ponto de venda no Ceagesp, um dos maiores entrepostos de comércio de hortifrúti da América Latina. Segundo o executivo, a presença no local tem menos peso comercial imediato e mais função estratégica: acompanhar de perto o comportamento de preço e oferta de frutas em que a Banfruty ainda está consolidando posição, como manga, mamão e maracujá, além de atender clientes que concentram as compras no Ceagesp por praticidade de frete.

Questionado sobre a relação entre produtores, fornecedores e supermercados, Diego afirma que a concorrência entre redes aumentou nos últimos anos, sem crescimento proporcional da demanda, o que pressiona por mais qualidade a preços menores. Segundo ele, como a banana é vendida como commodity, sem marca visível ao consumidor final, a troca de fornecedor por parte do supermercado pode ocorrer sem que o cliente perceba, o que torna a parceria comercial um fator decisivo para a permanência no contrato.

Sobre perdas, o executivo afirma que frutas fora do padrão estético de venda não são descartadas. Bananas com aparência irregular, batidas ou fora da curva, mas ainda próprias para consumo, são direcionadas à fabricação da linha de chips da própria empresa. Já as frutas que retornam maduras dos supermercados, dentro de contrato prévio com os clientes, seguem para a produção de doces.