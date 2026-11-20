Só 3% das empresas superam metas de economia com IA, aponta Gartner
Apenas 3% das organizações superaram suas metas de redução de custos com ganhos de produtividade da inteligência artificial (IA). O dado é da consultoria Gartner, apresentado em 26 de outubro, no HR Symposium, em Orlando (EUA). Ao mesmo tempo, 77% dos membros de conselhos de administração projetam ganhos de produtividade e redução de custos com a tecnologia.
Segundo a diretora sênior de análise da Gartner, CV Viverito, 38% das empresas já gastaram com IA mais do que haviam planejado. Uma das pesquisas que sustentam o levantamento foi feita em julho com 297 diretores de recursos humanos, e 78% disseram não haver alinhamento entre as lideranças sobre onde a IA gera valor.
Outra pesquisa, do segundo trimestre, ouviu 1.865 funcionários. Só 21% do tempo liberado pela tecnologia foi redirecionado a atividades consideradas mais inovadoras.
Ganho que some
A distância entre produtividade percebida e resultado financeiro aparece em outros levantamentos. O EY-Parthenon CEO Outlook Survey, publicado em 1º de outubro, ouviu 1.200 presidentes de empresas em 21 países entre agosto e setembro.
Metade apontou a IA como principal responsável pelos ganhos de produtividade no último ano. Só 16% disseram ter visibilidade clara e em tempo real do retorno do investimento, e 23% admitiram que o ganho é absorvido antes de chegar ao resultado financeiro.
Para a Gartner, a capacidade liberada pela IA precisa ser tratada como ativo e redirecionada de forma planejada. Sem revisão de metas e processos para alocar as horas poupadas em atividades comerciais ou operacionais de maior valor, o ganho de tempo pode se dissipar na rotina, sem se converter em economia efetiva ou melhoria da margem financeira.
Onde houve ganho
Um dos estudos mais citados sobre o tema, dos economistas Erik Brynjolfsson, Danielle Li e Lindsey Raymond, foi publicado pelo National Bureau of Economic Research (NBER). Ele acompanhou 5.179 atendentes de suporte ao cliente que passaram a usar um assistente de IA.
A produtividade, medida em problemas resolvidos por hora, subiu 14% em média. Entre os menos experientes, o ganho chegou a 34%. A ferramenta apoiava o atendente, e não o substituía.
O limite da substituição
Em 2024, a fintech sueca Klarna afirmou que seu assistente de IA fazia o trabalho equivalente ao de 700 atendentes e congelou contratações. Em maio de 2025, o CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, disse à Bloomberg que o custo pesou demais na decisão, o que resultou em atendimento de menor qualidade, e a empresa voltou a recrutar atendentes humanos.
Adoção entre pequenos negócios
No Brasil, a adoção avança também entre as empresas menores. Pesquisa do Sebrae com o Meta Instituto de Pesquisa, divulgada em agosto, ouviu 7.182 empreendedores. Do total, 52% haviam usado IA nas duas semanas anteriores à entrevista, e 60% pretendiam adotar ou ampliar o uso nos seis meses seguintes.
Mesmo com os resultados abaixo da meta, 85% das empresas planejam ampliar os gastos com IA em 2027, segundo a Gartner.
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