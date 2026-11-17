A informação de que haverá um “apagão mundial” nesta terça-feira (17) é falsa. Não há comunicado oficial de autoridades brasileiras ou internacionais que confirme interrupção generalizada de energia no Brasil ou no mundo na data.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) não anunciou desligamento nacional para o dia 17. Em 4 de novembro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) informou que as condições de segurança e confiabilidade do sistema foram mantidas. O rumor mistura um teste de alertas por rádio e TV nos Estados Unidos, marcado para as 16h20 (de Brasília), com um episódio de “Os Simpsons” exibido em 2023. Nenhum dos dois tem relação com a rede elétrica.

O boato é falso, mas a pergunta que ele provoca é concreta: se a energia faltasse por cinco dias, o que pararia primeiro na sua empresa? Os apagões recentes em São Paulo e em Portugal dão uma medida.

São Paulo perdeu R$ 2,1 bilhões em vendas

Em São Paulo, o apagão após o vendaval, entre 10 e 14 de dezembro de 2025, causou perda estimada de R$ 2,1 bilhões no faturamento de comércio e serviços. O cálculo é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Os serviços deixaram de faturar R$ 1,4 bilhão, e o varejo, R$ 696 milhões. O prejuízo superou o de outubro de 2024, quando ao menos cinco dias sem energia geraram perdas de R$ 2 bilhões para os dois setores.

A conta não inclui estoque nem custos fixos

A estimativa da FecomercioSP considera apenas a perda de vendas e exclui danos a estoques perecíveis e custos fixos. Por isso, o impacto total deve ser maior.

Em outubro de 2024, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (Abrasel-SP) estimou que cerca de 50% dos 155 mil estabelecimentos da capital paulista foram afetados, com perda mínima de R$ 10 mil. Em dezembro de 2025, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares (Fhoresp) calculou que o prejuízo do setor poderia chegar a R$ 100 milhões.

Sem energia, a operação trava

Em Portugal, uma pesquisa da Associação Industrial Portuguesa (AIP) mostrou que 99% das empresas participantes foram afetadas pelo apagão de 28 de abril de 2025. A entidade estimou prejuízo superior a 2 bilhões de euros, mais elevado no setor industrial.

A Confederação das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) disse que produtores descartaram leite por falta de condições de armazenamento. A entidade estimou perdas de ao menos 3 milhões de euros no setor. Na indústria de carnes, as 58 maiores empresas tiveram prejuízo de 50 mil a 100 mil euros cada, segundo a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC).

No Brasil, um artigo de opinião publicado em 19 de junho pelo Mercado&Consumo afirma que a resposta da indústria passa por redundância, monitoramento da qualidade da energia, automação e geração própria.

Turnos cancelados sem previsão de retorno

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) informou que várias empresas cancelaram turnos por falta de previsibilidade sobre o retorno da energia. Portugal recuperou totalmente a ligação de alta tensão pouco depois da meia-noite, e a Espanha, às 4h do dia seguinte.

Prejuízo por falta de energia já chega à Justiça

Após o apagão de São Paulo, a FecomercioSP orientou as empresas a abrir um chamado junto à Enel e a reunir provas para um processo administrativo. Em decisão noticiada em junho, a Justiça de São Paulo condenou uma distribuidora a arcar com os prejuízos de um quiosque que ficou sem energia em horários de pico no Réveillon de 2026. Em Portugal, um escritório de advocacia prepara ação coletiva contra a Red Eléctrica de Espanha em nome de empresas com perdas no apagão.

O boato de 17 de novembro é falso, mas as perdas de São Paulo e de Portugal são reais e já estão contabilizadas. Quem documentou o prejuízo tem agora base para cobrá-lo.